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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الشرقية يلتقي الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم ويوجه بتوفير 13 فرصة عمل ومساعدات عاجلة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

التقي المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بأبناء المحافظة من الأسر الأولى بالرعاية، وذوى الهمم للاستماع إليهم وتلبية احتياجاتهم وأكد أن خدمة أبناء المحافظة والاستماع إلى مطالبهم وشكواهم في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي، ومساندة المواطن مسؤولية الجميع لا يمكن التقصير فيها.. قائلاً: نحن هنا لتلبية احتياجاتكم ونبذل قصارى جهدنا لتقديم أفضل الخدمات وفقاً للإمكانات المتاحة.

جاء ذلك خلال لقائه بعدد من أهالي المحافظة من الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم من مختلف المراكز والمدن والقرى، بحضور كلٍّ من الدكتور احمد عبد المعطى والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبى المحافظ ومحمد بطيشة السكرتير العام المساعد والعميد أ.ح احمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة ، ووكلاء وزارة التضامن والعمل ووكيل مديرية الصحة،الى  جانب ممثلي المديريات الخدمية والادرات النوعية بالديوان العام  ،وممثل عن مؤسسة تكافل، ورئيس الإتحاد النوعى لهيئات وجمعيات الفئات الخاصة بالشرقية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

استمع محافظ الشرقية إلى طلبات أهالينا من مراكز ومدن (الزقازيق  -ههيا – منياالقمح )، والتي تنوعت بين طلبات الحصول على فرصة عمل، واستخراج معاش تكافل وكرامة، وصرف مساعدات عاجلة وشهرية، وعلاج على نفقة الدولة و كراسى متحركة وجهاز عرائس، موجهاً المسؤولين التنفيذيين بالتعامل الفوري مع كل طلب وفقاً للقوانين واللوائح، وبما يضمن رفع المعاناة عن المواطنين، عقب إجراء الأبحاث الاجتماعية لهم للتأكد من استحقاقهم لتلك المساعدات ليتم"توفير (١٣) فرصة عمل بالقطاع الخاص وفقاً للحالة الصحية والاجتماعية لكل حالة.

كما وجه محافظ الشرقية بسرعة إنهاء إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة والفيزا الخاصة بتكافل وكرامة للحالات المستحقة بعد التسجيل بالإضافة لإجراء بحث إسكان لبحث إمكانية توفير سكن مناسب وصرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لـ(٦) حالات لمدة تتراوح بين ٤ إلى ٦ أشهر وفقاً للأبحاث الاجتماعية بالإضافة لمنح كل المواطنين الحاضرين اللقاء من الاسر الاولى بالرعاية وذوى الهمم ،كوبون لصرف المواد الغذائية بالمجان من منافذ "امان" وتوفير علاج شهرى  على نفقة الدولة لـحالة   لكونها من اصحاب الامراض المزمنة وكذلك تم توفير كرسي متحرك لحالة من ذوى الهمم وتوفير الاجهزة الكهربائية لفتاة من الاسر الاولى بالرعاية تم عقد قرانها.

وتنفيذا لتوجيهات محافظ الشرقية بعد لقائة بأب لدية اربع ابناء من ذوى الهمم (مقعدين) فى اللقاء الماضى ،تم بتوفير (٤)مراتب هوائية   خاصة بذوى الهمم المقعدين و (٢)كرسى متحرك واجراء عملية لاحد الابناء على نفقة الدولة ،بالاضافة لاعداد دراسة لتاسيس مشروع للاسرة بما يسهم فى توفير  مصدر دخل ثابت لهم.

أشار محافظ الشرقية إلى حرصه الشديد على تعزيز أواصر الثقة والتواصل الفعّال مع المواطنين بكافة الطرق الممكنة، من خلال متابعة طلباتهم ومشكلاتهم التي يتم رصدها عبر "منصات التواصل الاجتماعي، ومنظومة الشكاوى الحكومية، وصوتك مسموع، وفي اللقاء الأسبوعي بالديوان العام"، وكذلك خلال جولاته الميدانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للاستماع إلى شكاواهم على أرض الواقع، وإيجاد الحلول الفورية لها لتحسين مستوى الخدمات المؤداة إليهم بمختلف القطاعات الخدمية، لتعزيز ثقتهم نحو أداء الجهاز التنفيذي بالشرقية.

وفي ختام اللقاء دعا المحافظ المواطنين الراغبين في عرض مشكلاتهم أو مطالبهم خلال لقاء المواطنين إلى التقدم بطلباتهم من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام، أو التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص لتحديد موعد للمقابلة، خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين يوم الإثنين من كل أسبوع،وذلك لضمان تنظيم اللقاءات وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين لعرض مطالبهم.

الشرقية محافظ الشرقية الأسر الأولى بالرعاية الجهاز التنفيذي

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