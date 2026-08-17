قرار جديد من نادي الشرقية في مباراة إنبي والأهلي بـ الدوري

أعلن الدكتور حمدي مرزوق، رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية، بالتنسيق مع أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، عن توفير تذاكر مجانية لمباراة الشرقية إنبي و الأهلي.

شروط الحصول على التذكرة: التسجيل على موقع تذكرتي والحصول على Fan ID باسم الشرقية إنبي. وذلك لكل من قام بالتسجيل على موقع النادي، أو قام بتسليم صورة البطاقة وكارنيه النادي إلى المركز الإعلامي.

وتقام مباراة الشرقية إنبي أمام الأهلي يوم يوم 23 أغسطس الجاري، باستاد القاهرة، في تمام الساعة الثامنة مساء.

أخر مباراة لفريق الشرقية إنبي

حقق فريق نادي بيراميدز الفوز على نظيره الشرقية إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي استعدادا للموسم الجديد.

تقدم إنبي بهدف في الشوط الأول عن طريق أحمد نادر حواش، وتعادل بيراميدز في الشوط الثاني عن طريق أحمد عاطف قطة، قبل أن يسجل خالد عوض هدف فوز بيراميدز في نهاية المباراة من تصويبة من داخل منطقة الجزاء.