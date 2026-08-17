قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى كامل يطلب اجتماعا عاجلا بسبب تجاوزات محمد رمضان
رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم
بعد مضيق هرمز.. الصين تتطلع إلى طريق الحرير الجليدي في القطب الشمالي
مصطفى كامل: لقطة محمد رمضان طعنتني في قلبي
تغير مفاجئ في الطقس .. سحب تغطي مناطق متفرقة وأمطار خفيفة بعد ساعات
نصاب ينشئ صفحة على السوشيال ميديا لبيع الأسلحة البيضاء
حبس المتهمين بسرقة قلادة النيل ومشغولات ذهبية من منزل وزير سابق
مليار قدم مكعبة يوميا..مصر تتلقى 3 عروض لإنشاء أول وحدة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال
الإعاشة ترفع تكلفة العمرة.. 5 آلاف جنيه زيادة وتحذيرات لشركات السياحة
الحوثيون يطلقون صاروخين باليستيين باتجاه المخا
وزير الكهرباء يستقبل سفير الإمارات لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة والاستثمار
20 مليون جنيه.. التنمية المحلية: بدء تطوير شارع إبراهيم باشا بمصر الجديدة| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يوسف بلعمري يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد إصابة الرباط الصليبي

يوسف بلعمري
يوسف بلعمري
إسراء أشرف

حرص المغربي يوسف بلعمري، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، على طمأنة جماهير فريقه ومنتخب بلاده، بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال معسكر الفريق المقام حاليًا في إسبانيا استعدادًا للموسم الجديد 2026-2027.

وكان الأهلي قد أعلن خلال الأيام الماضية إصابة بلعمري بقطع في الرباط الصليبي، بعد تعرضه للإصابة أثناء مشاركته في إحدى المباريات الودية ضمن تحضيرات الفريق للموسم المقبل.

وعبر اللاعب المغربي عن حزنه بسبب الإصابة، لكنه أكد تمسكه بالإيمان والصبر خلال الفترة المقبلة، وذلك في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام».

وقال بلعمري إنه يمر حاليًا بواحدة من أصعب المراحل في مسيرته، لكنه يؤمن بأن كل اختبار صعب يحمل معه درسًا وفرصة لبداية جديدة.

وأكد الظهير المغربي أن الإصابات جزء لا يتجزأ من كرة القدم، مشددًا على عزمه خوض رحلة التعافي بكل قوة وإصرار، والعمل على استعادة جاهزيته والعودة إلى الملاعب في أفضل صورة ممكنة.

كما وجه بلعمري الشكر إلى كل من حرص على الاطمئنان عليه وسانده خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن رسائل الدعم والدعوات التي تلقاها تمثل له الكثير.

وشدد لاعب الأهلي على أنه سيبذل أقصى ما لديه خلال فترة التأهيل، من أجل العودة إلى الملاعب بصورة أقوى، قبل أن يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الأهلي والمغرب، مطالبًا إياهم بمواصلة دعمه والدعاء له، ومؤكدًا ثقته في أن القادم سيكون أفضل.

يوسف بلعمري بلعمري إصابة يوسف بلعمري الأهلي اخبار الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اكاديمية الشرطة

لو عايز تبقى ضابط متخصص.. التخصصات المطلوبة في كلية الشرطة 2027

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تراجع أسعار الفراخ والبانيه| وهذا ثمن البيض

غزل المحلة

اعتذار رسمي للأهلي.. غزل المحلة يرد على أزمة تصريحات شريف الخشاب بشأن صفقة محمود صلاح

موعد تقليل الاغتراب2026

استعد للتحويل.. موعد تقليل الاغتراب 2026 رسميا وشروط القبول

وظائف لمن فوق سن الـ40

سنك فوق الـ40 ومش لاقي شغل؟.. وزارة العمل تتيح لك الفرصة| قدم الآن عبر هذا الرابط

لاعبة الجمباز

رحلت البطلة ووالدتها.. مصرع ناتالي ريمون لاعبة الجمباز في حادث سير مروع

جريمة قتل بسوهاج

تفاصيل جديدة يكشفها شقيق المتهم بإنهاء حياة زوجته وشابين بسوهاج.. ما القصة؟

اللاعبان حمزة عبد الكريم وجيسي بيسيو

حمزة وجيسي.. موهبتان جديدتان تلمعان مع برشلونة أمام بازل

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

خلاف قديم.. القصة الكاملة لمصرع خمسيني في مشاجرة دامية بالأقصر

الخير في أهلها.. قرية الشيخ أحود تضرب أروع مثال في الشهامة وتجمع 262 ألف جنيه لأتوبيس مرضى الأورام

الخير في أهلها.. قرية الشيخ أحود تضرب أروع مثال في الشهامة وتجمع 262 ألف جنيه لشراء أتوبيس لمرضى الأورام

وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الغربية

تفاصيل خطة تطوير منظومة النظافة وإدارة المخلفات في الغربية وإغلاق المقالب العشوائية

بالصور

ابنة رانيا فريد شوقي تخطف الانظار بجلسة تصوير جديدة

ابنة رانيا فريد شوقى تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة
ابنة رانيا فريد شوقى تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة
ابنة رانيا فريد شوقى تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة

رابط الاستعلام عن معاشات سبتمبر2026 وموعد الصرف رسميا

موعد صرف معاشات سبتمبر
موعد صرف معاشات سبتمبر
موعد صرف معاشات سبتمبر

سلوى خطاب تثير الجدل.. تداول صور لها بعد عمليات تجميل في الوجه والرقبة

سلوى خطاب تثير الجدل بعمليات تجميل الوجه والرقبة
سلوى خطاب تثير الجدل بعمليات تجميل الوجه والرقبة
سلوى خطاب تثير الجدل بعمليات تجميل الوجه والرقبة

سعره يتجاوز 365 ألف جنيه.. روبي تلفت الأنظار بفستان جريء في أحدث حفلاتها

روبي
روبي
روبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

د. هبة جمال

د.هبة جمال تكتب: أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون (العقل البديل)

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

المزيد