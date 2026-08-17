يوسف بلعمري يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد إصابة الرباط الصليبي

حرص المغربي يوسف بلعمري، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، على طمأنة جماهير فريقه ومنتخب بلاده، بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال معسكر الفريق المقام حاليًا في إسبانيا استعدادًا للموسم الجديد 2026-2027.

وكان الأهلي قد أعلن خلال الأيام الماضية إصابة بلعمري بقطع في الرباط الصليبي، بعد تعرضه للإصابة أثناء مشاركته في إحدى المباريات الودية ضمن تحضيرات الفريق للموسم المقبل.

وعبر اللاعب المغربي عن حزنه بسبب الإصابة، لكنه أكد تمسكه بالإيمان والصبر خلال الفترة المقبلة، وذلك في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام».

وقال بلعمري إنه يمر حاليًا بواحدة من أصعب المراحل في مسيرته، لكنه يؤمن بأن كل اختبار صعب يحمل معه درسًا وفرصة لبداية جديدة.

وأكد الظهير المغربي أن الإصابات جزء لا يتجزأ من كرة القدم، مشددًا على عزمه خوض رحلة التعافي بكل قوة وإصرار، والعمل على استعادة جاهزيته والعودة إلى الملاعب في أفضل صورة ممكنة.

كما وجه بلعمري الشكر إلى كل من حرص على الاطمئنان عليه وسانده خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن رسائل الدعم والدعوات التي تلقاها تمثل له الكثير.

وشدد لاعب الأهلي على أنه سيبذل أقصى ما لديه خلال فترة التأهيل، من أجل العودة إلى الملاعب بصورة أقوى، قبل أن يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الأهلي والمغرب، مطالبًا إياهم بمواصلة دعمه والدعاء له، ومؤكدًا ثقته في أن القادم سيكون أفضل.