أهلي جدة يستعد لتقديم عرض جديد لضم بول أونواتشو من طرابزون سبور

يستعد النادي الأهلي السعودي لتقديم عرض جديد إلى طرابزون سبور التركي، من أجل الحصول على خدمات المهاجم النيجيري بول أونواتشو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتأتي تحركات الأهلي في ظل رغبة النادي السعودي في تدعيم خطه الهجومي، حيث يسعى لإقناع طرابزون سبور بالتخلي عن مهاجمه النيجيري خلال الأيام المقبلة.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن طرابزون سبور لا يمانع رحيل أونواتشو، لكنه يشترط الحصول على 30 مليون يورو مقابل الموافقة على إتمام الصفقة.

وفي المقابل، لا يمانع أونواتشو خوض تجربة جديدة في الدوري السعودي، وأبدى انفتاحه على الانتقال إلى الأهلي، لكنه لا يعتزم الضغط على إدارة طرابزون سبور لإجبارها على قبول العرض.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات مهمة في المفاوضات، وسط توقعات بأن يكون هذا الأسبوع حاسمًا في تحديد مستقبل المهاجم النيجيري وإمكانية انتقاله إلى الدوري السعودي.