شاهد هند صبري تخطف الأنظار بـ جمال شرقي مبهر

شاركت الفنانة هند صبري، صورا جديدة في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت هند صبري الانظار بإطلالة انيقة ولوك ميك اب يبرز جمال ملامحها، وتفاعل معها متابعيها وجمهورها.

هند صبري ترد على أزمة مناعة

من ناحية أخرى قررت الفنانة هند صبري الخروج عن صمتها للمرة الأولى وتعلق على الجدل الذي أثير حول أزمة كواليس تصوير مسلسل “مناعة”، الذى عرض فى رمضان الماضي.

وأكدت هند صبري فى تصريحات تلفزيونية أنها تؤمن بوعي الجمهور وقدرته على التمييز بين من يعمل بإخلاص ومن يسعى إلى صناعة الجدل أو تحقيق الشهرة على حساب الآخرين، مشيرة إلى أن الجمهور أصبح أكثر إدراكا لما يدور خلف الكاميرات.

وتحدثت هند صبري بعفوية عن العديد من المحطات المهمة في حياتها الشخصية والفنية، وكشفت لأول مرة عن تفاصيل تتعلق بطريقة تعاملها مع الأزمات والانتقادات التي قد تواجهها أثناء العمل، حيث تفضل اختيار الصمت وقت تصاعد الجدل احترامًا لمسؤوليتها باعتبارها بطلة العمل، موضحة أنها كانت حريصة على عدم الانجراف وراء ردود فعل قد تندم عليها مستقبلا.