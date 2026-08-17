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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد 20 عامًا .. The New Simpsons Movie يعود بجزء ثانٍ في 2027

«The New Simpsons Movie»
«The New Simpsons Movie»
تقى الجيزاوي

كشفت ديزني عن أول مشاهد من الفيلم الجديد «The New Simpsons Movie»، خلال فعاليات معرض D23، ليعود أفراد عائلة سيمبسون إلى شاشة السينما بعد غياب يقارب 20 عامًا عن الجزء الأول.

ومن المقرر أن يصل الفيلم إلى دور العرض في 3 سبتمبر 2027، بالتزامن مع مرور نحو عقدين على طرح الفيلم السينمائي الأول، ليعيد تقديم أجواء الكوميديا الساخرة التي اشتهرت بها عائلة سيمبسون.

 «The New Simpsons Movie»،

وتدور أحداث العمل حول مطاردة طريفة تبدأ أثناء مباراة بيسبول، بعدما تخرج الكرة من الملعب، فينطلق هومر وعدد من سكان سبرينجفيلد خلفها في رحلة تمتد إلى أماكن مختلفة.

وتنتهي المطاردة بعودة هومر إلى الملعب، ليكتشف أن بارت نجح في الإمساك بالكرة بسهولة، في لقطة ساخرة تنتهي بصيحة «D'oh!» الشهيرة.

ويحمل الفيلم مفارقة خاصة مع إحدى نكات المسلسل القديمة، إذ سبق أن كتب بارت على السبورة أنه لن ينتظر 20 عامًا لإنتاج فيلم جديد، قبل أن يتحول الأمر بعد سنوات إلى واقع. ومن المنتظر عرض الفيلم بالتزامن مع دخول مسلسل «The Simpsons» موسمه الـ39، بعدما جرى تجديده لأربعة مواسم إضافية. 

ديزني «The New Simpsons Movie» اعمال ديزني

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