أحمد موسى: مصر تتحدث دائما عن التنمية ونساعد الأشقاء في أفريقيا

علق الإعلامي أحمد موسى، على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفعاليات منتدى العلمين أفريقيا للأعمال بالعلمين الجديدة واستضافة مصر لقمة النيباد .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصر تتحدث عن التنمية ونساعد الاشقاء في افريقيا ومصر واجهت الاستعمار وقادت حركات التحرر الافريقي ".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" مصر كانت مفتاح حركات التحرر في افريقيا ،ومصر تتحدث عن ضرورة التنمية في افريقيا والتعاون".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" وزير الخارجية اكد خلال فعاليات منتدى العلمين أفريقيا ضرروه التعاون بين كافة الدول الافريقية ".

وتابع أحمد موسى :" الجميع ينظر لمصر بمنتهى القوة ودورها في تعزيز التعاون مع دول افريقيا ".

