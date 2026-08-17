نسمة محجوب تقدم ميدلي لأغاني وردة الجزائرية في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء وسط تفاعل الجمهور

قدمت الفنانة نسمة محجوب خلال حفلها ضمن فعاليات الدورة الـ34 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، ميدلي غنائيًا يضم مجموعة من أشهر أغاني الفنانة الجزائرية الراحلة وردة، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي حرص على حضور الحفل والاستمتاع بالأعمال الطربية المميزة.

واختارت نسمة محجوب أن تستعيد خلال الحفل عددًا من الأعمال التي ارتبطت بصوت وردة الجزائرية وحققت حضورًا واسعًا لدى الجمهور العربي، لتقدمها بأسلوبها الخاص، في فقرة طربية استحضرت خلالها أجواء الزمن الجميل، ونالت تفاعل الحاضرين الذين رددوا كلمات الأغنيات وتفاعلوا مع أدائها.

ويأتي تقديم نسمة محجوب لأغاني وردة ضمن حرصها على التنوع في اختياراتها الغنائية، وتقديم أعمال تنتمي إلى مدارس موسيقية مختلفة، إلى جانب الحفاظ على حضور الأغنية العربية الكلاسيكية في حفلاتها، بما يربط بين الأجيال المختلفة من الجمهور.

وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وتفاعل الجمهور مع نسمة محجوب منذ صعودها إلى خشبة المسرح، حيث قدمت مجموعة من أعمالها الغنائية إلى جانب عدد من الأغاني التي اختارتها خصيصًا للحفل، لتصنع أجواء فنية مميزة داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي.

ويُعد مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء واحدًا من أبرز الفعاليات الفنية التي تجمع نجوم الغناء والموسيقى في مصر، حيث تشهد دورته الـ34 مشاركة نخبة من الفنانين وتقديم حفلات متنوعة تجمع بين الطرب والموسيقى الحديثة والتجارب الغنائية المختلفة.

وتتواصل فعاليات المهرجان حتى 24 أغسطس، في تظاهرة فنية وثقافية تستضيفها قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتقدم للجمهور باقة متنوعة من الحفلات التي تلبي مختلف الأذواق، في إطار توجه المهرجان إلى نشر الفنون الجادة وإتاحتها أمام شرائح واسعة من الجمهور.

وتأتي حفلات المهرجان في أجواء تجمع بين الفن والتاريخ، حيث يمثل مسرح القلعة مساحة مميزة لالتقاء الجمهور بالفنانين، بينما تضيف طبيعة المكان التاريخية خصوصية إلى التجربة الموسيقية والغنائية التي يعيشها الحاضرون.

وتواصل الدورة الحالية من مهرجان القلعة رسالتها في تحقيق العدالة الثقافية، من خلال تقديم فعاليات فنية متنوعة وإتاحة الفرصة للجمهور للاستمتاع بحفلات كبار المطربين والموسيقيين، إلى جانب دعم التجارب الفنية التي تجمع بين الأصالة والتجديد.

وكانت نسمة محجوب قد نجحت خلال السنوات الماضية في تكوين حضور خاص على الساحة الغنائية، بفضل تنوع اختياراتها وقدرتها على تقديم أنماط غنائية مختلفة، وهو ما انعكس على حفلها في مهرجان القلعة، الذي شهد تفاعلًا واضحًا من الجمهور مع أدائها للأعمال الطربية وأغانيها الخاصة.