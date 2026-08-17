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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نسرين طافش تتألق بلوك رياضي في أحدث ظهور

نسرين طافش
نسرين طافش
سارة عبد الله

شاركت الفنانة نسرين طافش، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت نسرين طافش الأنظار بلوك رياضي ومرونة اثناء اداء التمارين الرياضية.

انفصال نسرين طافش 

وقد أعلنت الفنانة نسرين طافش انفصالها عن رجل الأعمال المصري أحمد جوهر خلال الساعات القليلة الماضية بعد زواج استمر لمدة سنة ونصف ، وذلك بعد أيام قليلة من تردد أنباء عن انفصالهما، قبل أن تؤكد الفنانة الخبر رسميًا.

إعلان رسمي بعد أيام من نفي الشائعات

جاء إعلان الانفصال بعد أقل من أسبوع على تداول أنباء عن انتهاء الزواج، وهي الأنباء التي تعامل معها الثنائي وقتها بطريقة غير مباشرة، بعدما نشرا صورة جمعتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أنغام أغنية "وأنا معاك" للهضبة عمرو دياب، في خطوة اعتبرها كثيرون ردًا على ما أثير، قبل أن تعلن نسرين لاحقًا انتهاء العلاقة رسميًا.

وفضلت نسرين طافش إبقاء تفاصيل حياتها الخاصة بعيدًا عن الإعلام، واكتفت بالظهور مع زوجها في عدد محدود من المناسبات، كما شاركت جمهورها بين الحين والآخر بعض اللحظات التي جمعتهما، في ظل حديثها عن حالة الاستقرار التي كانت تعيشها.

الفنانة نسرين طافش نسرين طافش انستجرام

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