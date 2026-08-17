الفنانة عزة لبيب: أستعد لإخراج مسرحية جديدة ..خاص

تحدثت الفنانة عزة لبيب عن مشاركتها في فعاليات الدورة الـ19 من المهرجان القومي للمسرح المصري، مشيدة بتنوع الفعاليات والمستوى الذي ظهرت به العروض المسرحية هذا العام، إلى جانب اهتمام المهرجان بورش الأطفال.

وقالت عزة لبيب، في لقاء خاص مع موقع «صدى البلد»، إن الدورة ال 19 من المهرجان كانت مميزة، خاصة مع إقامة فعاليات مسرحية في المنصورة، مشيرة إلى أنها شاركت هناك في تقديم ورش متخصصة للأطفال على مدار أسبوع كامل.

وأشادت بتنوع الندوات التي شهدتها الدورة، موضحة أنها لم تقتصر على الممثلين فقط، وإنما شملت نقادًا ومخرجين ومصممي إضاءة وديكور، كما توقفت عند الندوة التي تناولت مسيرة عدد من المسرحيين الراحلين، مؤكدة أن استعادة سيرتهم كانت بمثابة رسالة تقدير ووفاء لهم.

وأشارت إلى أن المنافسة بين العروض كانت قوية، معربة عن سعادتها بالمستوى الذي ظهر به الشباب، سواء في التمثيل أو الإخراج وباقي عناصر العمل المسرحي، مؤكدة أن المسرح المصري أمامه أجيال جديدة قادرة على مواصلة المسيرة. وعن ورش الأطفال، أكدت عزة لبيب أهمية الاهتمام بالمواهب الصغيرة، خاصة أن وصول الفنانين إليهم وتقديم ورش متخصصة لهم يشعرهم بأن هناك من يهتم بموهبتهم، متمنية إقامة مهرجان مستقل للأطفال خلال الفترة المقبلة.

عزة لبيب تكشف عن أعمالها القادمة

وكشفت عزة لبيب عن استعدادها لخوض تجربة الإخراج المسرحي، موضحة أنها تقرأ حاليًا أكثر من نص لاختيار العمل المناسب، وأنه قد يكون مونودراما أو ديودراما.

وعن الدراما، أوضحت أن لديها مشروعًا لم يتم الاتفاق عليه بشكل نهائي حتى الآن، لذلك تفضل عدم الكشف عن تفاصيله، متمنية أن تكتمل خطواته خلال الفترة المقبلة.