عزة لبيب لصدى البلد: افتتاح المتحف المصري الكبير فخر لمصر والمصريين

أعربت الفنانة عزة لبيب عن فخرها الكبير بافتتاح المتحف المصري الكبير المقرر غدًا السبت، مؤكدة أنه يعتبر حدثًا تاريخيًا يليق بمصر ويمثل فخرًا للأمة المصرية.

وقالت عزة لبيب، في تصريحات خاصة لصدى البلد: "افتتاح المتحف المصري الكبير هو حدث يشرف العالم كله. مصر دائمًا ما ترفع رأسها، وهذا الإنجاز هو رسالة للعالم بأن مصر قادرة على تقديم إرثها الثقافي والحضاري للعالم بطريقة مبهرة".

وأضافت: "كل التحية لشعب مصر البطل، وكذلك للجيش والشرطة، وتحية خاصة للرئيس الذي دعم هذا المشروع التاريخي. أكثر أغنية أحبها هي 'يا حبيبتي يا مصر'، التي تعبر عن حبنا واعتزازنا بوطننا الغالي".

وفي ختام حديثها، أكدت عزة لبيب أنها ستزور المتحف المصري الكبير يوم الأحد المقبل للاطلاع على هذا الصرح الثقافي الكبير الذي يُعد من أكبر المتاحف في العالم.