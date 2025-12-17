شتاء شديد البردوة.. الأرصاد تحذر سحب ممطرة علي هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الخميس 18 ديسمبر 2025، حيث تشهد البلاد استقرار في الأحوال الجوية على أغب الأنحاء بعد حالة التقلبات الجوية التي شهدتها الأنحاء في الأيام الماضية.

حالة الطقس غدا

وتشير التوقعات إلى أنه يسود غدا طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا، بارد ليلاً على أغلب أنحاء الجمهورية.

ومن المتوقع تكوُّن شبورة مائية كثيفة نسبيًّا بداية من الساعة الثالثة فجرًا حتى التاسعة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية، .

وتوقعت فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من «مرسى علم- شلاتين- حلايب» على فترات متقطعة.

وأضافت في بيانها نشاط رياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، مع ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثرة على بعض المناطق.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة لـ معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر، والرياح شمالية شرقية.