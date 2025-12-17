الأوقاف تعلن فتح باب التقديم لعضوية المقارئ القرآنية.. تفاصيل

أعلن وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم لعضوية المقارئ القرآنية لحفظة القرآن الكريم من أصحاب الأداء المتقن مع دقة الأحكام.

فتح باب التقدم لعضوية المقارئ القرآنية

ويأتي ذلك في إطار العناية بترسيخ الفهم الصحيح لمعاني القرآن الكريم ومقاصده، وحرصها على اكتشاف ورعاية المتميزين من الأئمة والواعظات وخطباء المكافأة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وخريجي مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم.

وناشدت وزارة الأوقاف، الراغبين في التقدُّم لعضوية المقارئ التسجيل عبر الرابط المرفق، لمدة أسبوعين من تاريخ نشر هذا الإعلان اضغط هنا .

وزير الأوقاف يكرم المشاركين في نجاح المسابقة العالمية الـ32 للقرآن

يذكر أن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ثمّن الجهد الصادق والتفاني الذي بذله جميع العاملين في إنجاح فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن الكريم، خلال احتفالية بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الجديدة، مؤكدًا فخره بما أنجزه أبناء الوزارة من عمل دؤوب ومسئولية عالية.

وأشاد الوزير، بروح التعاون التي ظهرت بين فرق العمل، مشيرًا إلى صفاء القلوب وتجاوز الأنانية ونبذ حب الظهور، مؤكدًا أن هذا التفاني يعكس إخلاص العاملين ويجعلهم نموذجًا يُحتذى به في خدمة القرآن الكريم والمسلمين.

وعبر الوزير ، عن خالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح المسابقة، مشيرًا إلى أن أبناء الوزارة أثبتوا قدرتهم على صناعة النجاح والتفوق، ومتطلعًا إلى مضاعفة هذا النجاح خلال المؤتمر القادم للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وقدم الوزير الشكر الخاص لكل من تحمل ظروفًا شخصية صعبة ورغم ذلك حرص على أداء مهامه بكفاءة، مؤكدًا أن هذا التفاني يعكس أصالة الالتزام وروح المسئولية لدى موظفي الوزارة.

وأكد الوزير، أن هذا العمل المشترك يعكس مستوى التنسيق والتعاون والانسجام بين فرق الوزارة، معربًا عن أمله في استمرار هذا النجاح في جميع الفعاليات المستقبلية.