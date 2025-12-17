الأوقاف: محافظة أسيوط تتسلم 2 طن من لحوم صكوك الأضاحي لدعم الأسر الأولى بالرعاية

تسلّمت محافظة أسيوط طنين من لحوم مشروع صكوك الأضاحي؛ لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف الرامية إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا بمختلف محافظات الجمهورية، وتعزيز مظاهر التكافل الاجتماعي.

وشهد التسليم كل من: محمد محمود يوسف محمود - وكيل الشئون الإدارية بمحافظة أسيوط، و هنا مختار عبد الحميد - مدير إدارة التضامن والاستغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والشيخ ناصر السيد - مدير المتابعة بمديرية أوقاف أسيوط، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ومسئولي العمل الاجتماعي.

وأكد الشيخ مدير المتابعة بمديرية أوقاف أسيوط، أن مشروع صكوك الأضاحي يسهم في التخفيف من الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، ويعكس حرص وزارة الأوقاف على إيصال لحوم الأضاحي إلى مستحقيها بصورة كريمة ومنظمة، تجسد مقاصد الشريعة الإسلامية وقيم العدالة الاجتماعية.

من جانبه أشاد وكيل الشئون الإدارية بالمحافظة، بالتعاون المثمر بين وزارة الأوقاف ووزارة التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعكس اهتمام الدولة برعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم الدعم الإنساني والاجتماعي اللازم لها.

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة وزارة الأوقاف لتوزيع كميات متتابعة من لحوم الأضاحي خلال شهر يونيو، بما يسهم في توسيع دائرة المستفيدين بمحافظة أسيوط وترسيخ قيم التضامن والتكافل داخل المجتمع.

الأوقاف تنظم فعاليات واسعة لمناهضة العنف ضد المرأة

ونظمت وزارة الأوقاف، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، سلسلة فعاليات توعوية واسعة ضمن حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك تحت إشراف الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، ومتابعة الدكتورة مروة ياسين - مساعد الوزير لشئون الواعظات، ومديري المديريات في محافظات: القاهرة، المنيا، الفيوم، أسيوط، جنوب سيناء، مرسى مطروح، بني سويف، البحيرة، الإسماعيلية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، الدقهلية، وسوهاج.

وشملت الفعاليات برامج تثقيفية داخل مراكز استضافة ودعم المرأة التابعة لوزارة التضامن، حيث قدّم الأئمة والواعظات لقاءات توعوية تهدف إلى تقديم الدعم النفسي والمعنوي للنساء اللاتي تعرضن للعنف، مع التأكيد على مكانة المرأة في الإسلام وحقوقها المشروعة، وتعزيز قيم الرحمة والمودة واحترام إنسانيتها.

وتطرقت إلى مجموعة من المحاور الأساسية، منها إبراز مكانة المرأة في جميع أدوارها، واستعراض نماذج من النساء الصابرات الصالحات، وشرح جزاء الصابرين، مع التشديد على أن الأمل والعمل والوعي السليم تشكل ركائز أساسية لبناء حياة جديدة لمن تعرضن للعنف.