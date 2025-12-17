قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي مركز ثاني .. أورلاندو يتفوق بقائمة الأكثر مشاركة بكأس أمم أفريقيا
المحبة والترابط بين شركاء الوطن أثناء الإدلاء بصوتهم.. صورة تزين المشهد الانتخابي بالقليوبية
هل عيار 21 هيوصل 6000 جنيه.. أمر عاجل للمقبلين على الزواج بشأن الذهب
مصر تبدأ تطبيق معايير المدن الخضراء المستدامة في 11 مدينة جديدة بحلول 2026
صدي البلد يكشف أسباب حضور مدرب الأهلي لمباراة منتخب مصر ونيجيريا
الحكومة البريطانية ترفع 3 كيانات وأفراد سوريين من قائمة العقوبات
انتخابات النواب.. إقبال كثيف على قرى المرشحين في جولة الإعادة بكفر الشيخ| شاهد
3 خناقات لـ أحمد عبدالرؤوف مع نجوم الزمالك | الأسماء مفاجأة
البيت الأبيض: استمرار بناء قاعة الرقص لـ «ترامب» ضرورة أمنية
قافلة "زاد العزة" الـ96 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
رغم انتقادات السوشيال ميديا.. مني زكي تفاجىء الجميع بايرادات"الست" في أسبوعه الأول
رئيس جهاز العاشر من رمضان يتابع انتظام اللجان الانتخابية في اليوم الأول لجولة الإعادة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الأوقاف: محافظة أسيوط تتسلم 2 طن من لحوم صكوك الأضاحي لدعم الأسر الأولى بالرعاية

عبد الرحمن محمد

تسلّمت محافظة أسيوط طنين من لحوم مشروع صكوك الأضاحي؛ لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف الرامية إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا بمختلف محافظات الجمهورية، وتعزيز مظاهر التكافل الاجتماعي.

وشهد التسليم كل من: محمد محمود يوسف محمود - وكيل الشئون الإدارية بمحافظة أسيوط، و هنا مختار عبد الحميد - مدير إدارة التضامن والاستغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والشيخ ناصر السيد - مدير المتابعة بمديرية أوقاف أسيوط، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ومسئولي العمل الاجتماعي.

وأكد الشيخ مدير المتابعة بمديرية أوقاف أسيوط، أن مشروع صكوك الأضاحي يسهم في التخفيف من الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، ويعكس حرص وزارة الأوقاف على إيصال لحوم الأضاحي إلى مستحقيها بصورة كريمة ومنظمة، تجسد مقاصد الشريعة الإسلامية وقيم العدالة الاجتماعية.

من جانبه أشاد وكيل الشئون الإدارية بالمحافظة، بالتعاون المثمر بين وزارة الأوقاف ووزارة التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعكس اهتمام الدولة برعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم الدعم الإنساني والاجتماعي اللازم لها.

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة وزارة الأوقاف لتوزيع كميات متتابعة من لحوم الأضاحي خلال شهر يونيو، بما يسهم في توسيع دائرة المستفيدين بمحافظة أسيوط وترسيخ قيم التضامن والتكافل داخل المجتمع.

الأوقاف تنظم فعاليات واسعة لمناهضة العنف ضد المرأة

ونظمت وزارة الأوقاف، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، سلسلة فعاليات توعوية واسعة ضمن حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك تحت إشراف الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، ومتابعة الدكتورة مروة ياسين - مساعد الوزير لشئون الواعظات، ومديري المديريات في محافظات: القاهرة، المنيا، الفيوم، أسيوط، جنوب سيناء، مرسى مطروح، بني سويف، البحيرة، الإسماعيلية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، الدقهلية، وسوهاج.

وشملت الفعاليات برامج تثقيفية داخل مراكز استضافة ودعم المرأة التابعة لوزارة التضامن، حيث قدّم الأئمة والواعظات لقاءات توعوية تهدف إلى تقديم الدعم النفسي والمعنوي للنساء اللاتي تعرضن للعنف، مع التأكيد على مكانة المرأة في الإسلام وحقوقها المشروعة، وتعزيز قيم الرحمة والمودة واحترام إنسانيتها.

وتطرقت إلى مجموعة من المحاور الأساسية، منها إبراز مكانة المرأة في جميع أدوارها، واستعراض نماذج من النساء الصابرات الصالحات، وشرح جزاء الصابرين، مع التشديد على أن الأمل والعمل والوعي السليم تشكل ركائز أساسية لبناء حياة جديدة لمن تعرضن للعنف. 

صكوك الأضاحي وزارة الأوقاف الأوقاف محافظة أسيوط الأئمة والواعظات العنف ضد المرأة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

