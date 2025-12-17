قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتخابات مجلس النواب.. طوابير السيدات والشباب تزين المشهد في أبو كبير بمحافظة الشرقية
جولة الإعادة للمرحلة الثانية.. مشاهد من الساعات الأولى لفتح باب التصويت
طارق أبو العينين: وجود محمد صلاح ضمن "ذا بيست" فخر لنا.. وهدف المنتخب حصد أمم أفريقيا
ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أسوان / القاهرة
الأهلي مركز ثاني .. أورلاندو يتفوق بقائمة الأكثر مشاركة بكأس أمم أفريقيا
المحبة والترابط بين شركاء الوطن أثناء الإدلاء بصوتهم.. صورة تزين المشهد الانتخابي بالقليوبية
هل عيار 21 هيوصل 6000 جنيه.. أمر عاجل للمقبلين على الزواج بشأن الذهب
مصر تبدأ تطبيق معايير المدن الخضراء المستدامة في 11 مدينة جديدة بحلول 2026
صدي البلد يكشف أسباب حضور مدرب الأهلي لمباراة منتخب مصر ونيجيريا
الحكومة البريطانية ترفع 3 كيانات وأفراد سوريين من قائمة العقوبات
انتخابات النواب.. إقبال كثيف على قرى المرشحين في جولة الإعادة بكفر الشيخ| شاهد
3 خناقات لـ أحمد عبدالرؤوف مع نجوم الزمالك | الأسماء مفاجأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طارق أبو العينين: وجود محمد صلاح ضمن "ذا بيست" فخر لنا.. وهدف المنتخب حصد أمم أفريقيا

طارق أبو العينين
طارق أبو العينين
عبدالله هشام

أشاد طارق أبو العينين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بتنظيم قطر لحفل “ذا بيست” الأفضل في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وقال طارق أبو العينين ، في تصريحات عبر قناة أون سبورت : أشكر دولة قطر والفيفا على الاستضافة المميزة لحفل جمع نجوم العالم وتواجد محمد صلاح ضمن المرشحين فخر لنا.

وأوضح : الفترة القادمة صعبة على منتخب مصر وبطولات كبيرة مثل أمم أفريقيا وكأس العالم وهدفنا تقديم أداء مميز يليق باسم مصر في المحافل الدولية.

وأردف : كاتحاد مصري ندعم وبكل قوة حسام حسن وإبراهيم حسن ، والمنتخب له تاريخ كبير في أمم أفريقيا ونتمنى التوفيق في النسخة الحالية، التي تجمع منتخبات القارة وهم في كامل جاهزيتهم قبل خوض منافسات كأس العالم.

واختتم طارق أبو العينين تصريحاته قائلا : المنافسة كبيرة ولكن المنتخب المصري جاهز ويمتلك فريق  وجهاز فني قوي نتمنى تقديم أداء مميز في البطولة وتحقيق اللقب هدفنا.

طارق أبو العينين محمد صلاح أمم أفريقيا كأس أمم أفريقيا منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

زلزال

زلزال بقوة 4 ريختر يضرب المنطقة الشرقية في السعودية

الرياض

السعودية ترفع الإنذار الأحمر .. أمطار وصواعق رعدية وضباب تضرب الرياض

الأهلي

كواليس صفقات الأهلي.. «دياباتي» يقترب بنسبة 80% و«بلعمري» يخضع للكشف الطبي

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

ترشيحاتنا

محمد رمضان

محمد رمضان يتغيب عن جلسة الاستئناف على حبسه

أرشيفية

بيعيط كتير.. استمرار حبس المتهم بقتل ابن زوجته بكرداسة

المتهم

سقوط لص السيارات والدراجات النارية بالزيتون

بالصور

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة.. أسهل وصفة لذيذة للأطفال والكبار

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة

انتخابات الإعادة لمجلس النواب.. إقبال كبير علي اللجان في بلبيس

انتخابات
انتخابات
انتخابات

الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيئا يمشي على جسمك؟

الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟
الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟
الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها
3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها
3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد