طارق أبو العينين: وجود محمد صلاح ضمن "ذا بيست" فخر لنا.. وهدف المنتخب حصد أمم أفريقيا

أشاد طارق أبو العينين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بتنظيم قطر لحفل “ذا بيست” الأفضل في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وقال طارق أبو العينين ، في تصريحات عبر قناة أون سبورت : أشكر دولة قطر والفيفا على الاستضافة المميزة لحفل جمع نجوم العالم وتواجد محمد صلاح ضمن المرشحين فخر لنا.

وأوضح : الفترة القادمة صعبة على منتخب مصر وبطولات كبيرة مثل أمم أفريقيا وكأس العالم وهدفنا تقديم أداء مميز يليق باسم مصر في المحافل الدولية.

وأردف : كاتحاد مصري ندعم وبكل قوة حسام حسن وإبراهيم حسن ، والمنتخب له تاريخ كبير في أمم أفريقيا ونتمنى التوفيق في النسخة الحالية، التي تجمع منتخبات القارة وهم في كامل جاهزيتهم قبل خوض منافسات كأس العالم.

واختتم طارق أبو العينين تصريحاته قائلا : المنافسة كبيرة ولكن المنتخب المصري جاهز ويمتلك فريق وجهاز فني قوي نتمنى تقديم أداء مميز في البطولة وتحقيق اللقب هدفنا.