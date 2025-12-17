محافظ القليوبية يتابع إصلاح واجهات المنازل المتضررة جراء حادث قطار طوخ

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أعمال إصلاح واجهات المنازل المتضررة جراء حادث قطار طوخ الذي وقع أول أمس، حيث بدأت شركة المقاولون العرب، بالتنسيق مع المحافظة، فوراً في تنفيذ أعمال إعادة التأهيل بعد رفع الحاويات (الكونتنرات) التي تسببت في التلفيات.



وتشمل الأعمال إصلاح كافة الأضرار التي لحقت بواجهات المباني وإعادة تأهيلها وفق المعايير الفنية والهندسية المعتمدة، بما يضمن سلامة المواطنين والممتلكات وإعادة الوضع إلى طبيعته بسرعة، بعد التأكد من السلامة الإنشائية للمنازل بواسطة لجنة الهندسة لسلامة المنشآت بالمدينة.



ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على تخفيف المعاناة عن الأهالي المتضررين، والتعامل الفوري مع تداعيات الحادث، من خلال التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان سرعة الإنجاز وعدم تأثير أعمال الإصلاح على الحركة اليومية بالمنطقة.