خدمات مرورية مكثفة على الطرق السريعة لمواجهة ازدحام عطلة نهاية الأسبوع
كامل الوزير : إجراءات حاسمة ضد أي مصنع عشوائي يضر بسمعة المنتج المصري
محافظ أسيوط يستكمل جولاته مع وفد الاتحاد الأوروبي بتفقد مصنع للمستلزمات الطبية
التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه على يد صديقه في مشاجرة بشبين القناطر
أقوى هجوم.. الغندور يشيد بأداء نادي الزمالك في الدوري
وزير الأوقاف يعتمد حركة تنقلات محدودة بين مديري المديريات
حضور وانضباط "والموبايل ممنوع".. تنبيهات عاجلة من المدارس للطلاب بشأن الترم الثاني
الخارجية الصينية: لن نكون جزءا من محادثات نزع السلاح النووي بشأن معاهدة نيو ستارت
الغندور: ستبقي مصر محبة لكل الدول ولن يفرقنا سوشيال ميديا ولا كرة قدم
الشتاء يودّع مبكرًا؟ ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وأجواء حارة قادمة
الجيش الباكستاني: مقتل 216 مسلحا في إقليم بلوشستان خلال عملية أمنية
الخارجية الأمريكية: تعهدات بتقديم 1.5 مليار دولار من المساعدات الجديدة للسودان
التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه على يد صديقه في مشاجرة بشبين القناطر

إبراهيم الهواري

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه على يد صديقه فى مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات مالية وذلك عقب الإنتهاء من الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة .


وشهدت قرية كفر الشوبك التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، واقعة مقتل عامل علي يد صديقه بطعنات بسلاح أبيض "مطواة"، خلال مشاجرة نشبت بينهما علي إثر خلافات مالية سابقة بينهما، وقام بإخفاء الجثة داخل المقابر بالقرية، وتحرر محضر بالواقعة.

بلاغا بالواقعة 

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة داخل مقابر شبين وبها عدة طعنات.
وانتقلت علي الفور قوة أمنية من مباحث مركز شرطة شبين القناطر، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى "تامر ع ع"، 39 سنة، عاطل ومقيم كفر الشوبك، عثر عليه داخل المقابر مصابا بطعنة بالصدر وكدمة بالرأس، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين العام تحت تصرف النيابة العامة.
وكشفت التحريات  أن وراء إرتكاب الواقعة صديق المجني عليه ويدعى "أيمن ع خ"، 34 سنة، عامل بورشة ومقيم كفر الشوبك، وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بإرتكاب تلك الواقعة، موضحا أن سبب الاعتداء كان إثر خلافات مالية سابقة بينه وبين المجني عليه، حيث نشأت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها بالتعدي عليه بضربه بالرأس وطعنة في الصدر بسلاح أبيض "مطواة"، ما أسفر عن سقوطه أرضا وفشلت محاولاته في إسعافه، ولخوفه من افتضاح الأمر، قام المتهم بنقله لمدافن شبين القناطر.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات لإجراء الإجراءات القانونية اللازمة.

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام

طريقة تحضير بيكاتا الدجاج بالمشروم

