أحمد عبد القادر يعلن الرحيل عن الأهلي برسالة مؤثرة
موقع «صدى البلد» ينعى والدة الزميل أحمد شوشة
توروب يمنح لاعبي الأهلي راحة اليوم من التدريبات
واشنطن توافق على نقل محادثاتها مع إيران من تركيا إلى سلطنة عمان
ترامب يتخذ قرارا هاما بشأن أفريقيا
المجلس الرئاسي الليبي: نؤكد ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب قيادته
تسليم جثـ.مان سيف الإسلام القذافي إلى قبيلته.. والدفن بسرت
رئيس النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على 4 اتفاقيات دولية
الصحة تغلق 15 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بالجيزة والشرقية لمخالفات جسيمة
السفير الألماني بالقاهرة.. "بعد اذن القطة عندي ميعاد مهم"
هداف الدوري.. تعرف علي أرقام تريزيجيه مع الأهلي حتى الآن
غارات إسرائيلية مروعة.. 20 شهيدا في غزة.. واستئناف عبور المشاة في رفح بعد توقف قصير
محافظات

تعليم القليوبية تحدد موعد ومكان تظلمات الشهادة الإعدادية

محافظة القليوبية
إبراهيم الهواري

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، برئاسة الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2026، والتي جرى اعتمادها بنسبة نجاح بلغت 77.5%، وصفت بأنها أقل من معدلات النجاح خلال الأعوام السابقة.


وأوضحت المديرية أن تلقي طلبات التظلم سيبدأ اعتباراً من يوم الأحد المقبل، على أن يتم إخطار الطالب وولي أمره بموعد محدد للحضور والاطلاع على أوراق الإجابة عقب تقديم طلب التظلم.

فتح باب التظلمات

وأكدت مديرية التعليم بالقليوبية أن الاطلاع على أوراق الإجابة سيتم بمقر لجنة التظلمات بمدرسة 25 يناير بمدينة بنها، الكائنة خلف ديوان عام محافظة القليوبية، وذلك بحضور الطالب وولي أمره فقط، مع ضرورة إحضار صورة من البطاقة الشخصية لولي الأمر وصورة من رقم جلوس الطالب.

 وأضافت المديرية أن ولي الأمر يقوم، عقب الاطلاع على ورقة الإجابة، بكتابة تقرير يتضمن ملاحظاته، مشددة على عدم السماح باصطحاب الهواتف المحمولة داخل مقر اللجنة.

وأشارت إلى أنه في حال ثبوت أحقية الطالب في تعديل الدرجات، سيتم إرسال نتيجة التظلم إلى الإدارة التعليمية التابع لها الطالب لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مع تعديل الدرجات المستحقة فقط وفقًا للوائح المعمول بها.

إمام عاشور

بعد هجوم جماهير الأهلي عليه .. رسالة مُفاجئة من إمام عاشور

أسعار الدواجن

ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء |كم يصل سعر الكيلو

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

سيف الإسلام القذافي

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

دواجن بيضاء

الأوراك بـ 110 .. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

مباراة الأهلي والبنك الأهلي

خبير تحكيم يؤكد: الأهلي حُرم من ضربة جزاء حاسمة أمام البنك

إمام عاشور

إمام عاشور بين الأهلي والدوري الفرنسي .. وكيل اللاعب يكشف التفاصيل كاملة

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين

د. نهلة الصعيدي: المرأة حاضنة الوعي وصانعة الأخوة الإنسانية من الأسرة إلى المجتمع

الدكتور محمود صديق: وثيقة الأخوة الإنسانية امتداد لنهج شيخ الأزهر في ترسيخ الوحدة ونبذ الفرقة

نائب رئيس جامعة الأزهر: تطبيق وثيقة الأخوة الإنسانية يواجه تحديات متعددة

الأزهر الشريف يحتفل باليوم العالمي للأخوة الإنسانية في ذكرى توقيع «الوثيقة»

الأزهر يحتفل باليوم العالمي للأخوة الإنسانية ويستعرض تجربة "بيت العائلة المصرية"

أسباب صادمة لقصر النظر بعد عملية الليزك

طريقة عمل البط بالبرتقال ..وصفة سحرية

فيروس قاتل ينتقل من الخفافيش يثير الذعر في آسيا.. أعراض تبدأ بسيطة ونهاية مرعبة

طريقة عمل الشاورما في البيت

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

تصريحات كهربا

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

"يا أسماء أنا أبوكي

«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا

السبب وراء اعتزال الموناليزا

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

