تعليم القليوبية تحدد موعد ومكان تظلمات الشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، برئاسة الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2026، والتي جرى اعتمادها بنسبة نجاح بلغت 77.5%، وصفت بأنها أقل من معدلات النجاح خلال الأعوام السابقة.



وأوضحت المديرية أن تلقي طلبات التظلم سيبدأ اعتباراً من يوم الأحد المقبل، على أن يتم إخطار الطالب وولي أمره بموعد محدد للحضور والاطلاع على أوراق الإجابة عقب تقديم طلب التظلم.

فتح باب التظلمات

وأكدت مديرية التعليم بالقليوبية أن الاطلاع على أوراق الإجابة سيتم بمقر لجنة التظلمات بمدرسة 25 يناير بمدينة بنها، الكائنة خلف ديوان عام محافظة القليوبية، وذلك بحضور الطالب وولي أمره فقط، مع ضرورة إحضار صورة من البطاقة الشخصية لولي الأمر وصورة من رقم جلوس الطالب.

وأضافت المديرية أن ولي الأمر يقوم، عقب الاطلاع على ورقة الإجابة، بكتابة تقرير يتضمن ملاحظاته، مشددة على عدم السماح باصطحاب الهواتف المحمولة داخل مقر اللجنة.

وأشارت إلى أنه في حال ثبوت أحقية الطالب في تعديل الدرجات، سيتم إرسال نتيجة التظلم إلى الإدارة التعليمية التابع لها الطالب لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مع تعديل الدرجات المستحقة فقط وفقًا للوائح المعمول بها.