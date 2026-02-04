الرئيس السيسي والسيدة قرينته يستقبلان أردوغان وزوجته

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته قبل قليل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسيدة قرينته، حيث أقيمت مراسم الاستقبال في "قصر الاتحادية" ‎.

ومن المقرر أن يعقد الرئيسان جلسة مباحثات رسمية، ثم يترأسان أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا.

وسوف يشارك الزعيمان في الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال المصري التركي المقرر عقده اليوم بمشاركة واسعة من مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية والاقتصادية بالبلدين.

ويرافق الرئيس التركي في زيارته، وزراء الخارجية هاكان فيدان، والمالية محمد شيمشك، والأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور أوزدمير أقطاش، والطاقة ألب أرسلان بيرقدار، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح قاجر.

ويضم الوفد التركي أيضاً وزراء الشباب والرياضة عثمان أشقن باق، والدفاع يشار غولر، والصحة كمال مميش أوغلو، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، ومستشار الرئيس للشؤون الخارجية والأمنية عاكف تشاغطاي قليتش.

وتأتي زيارة أردوغان إلى مصر، بعد زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية، حيث أجرى مباحثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.