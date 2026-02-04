بدء المباحثات الرسمية بين الرئيس السيسي ونظيره التركى في قصر الاتحادية

بدأت، قبل قليل، جلسة مباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، بقصر الاتحادية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار قرينة السيد رئيس الجمهورية، الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، وحرمه، بمطار القاهرة الدولي لدي وصولهما القاهرة.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار قرينة السيد رئيس الجمهورية، الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، وحرمه، بقصر الاتحادية، وأقيمت مراسم استقبال رسمية، واستعرض السيد الرئيس وقرينته، والرئيس التركي وحرمه، حرس الشرف، وتم إطلاق المدفعية ٢١ طلقة، ترحيبا بضيوف مصر، وتم عزف السلام الوطني لكلا البلدين.



وعقب جلسة المباحثات الرسمية، سوف يترأس الرئيسان أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا.



وسوف يشارك الزعيمان في الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال المصري التركي المقرر عقده اليوم بمشاركة واسعة من مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية والاقتصادية.