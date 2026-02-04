قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منال عوض: التحديات المتزايدة بقطاع المخلفات تتطلب تبني حلولاً قائمة على التخطيط طويل الأجل
نموذج للصمود.. بابا الفاتيكان يبعث رسالة لرئيس مجلس النواب اللبناني
إعلام عبري يزعم القضاء على قائد لواء شمال غزة التابع لحركة الجهاد الإسلامي
أردوغان: القاهرة وأنقرة تعملان على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة
«الغندور»: الأهلي في طريقه للتعاقد مع مهاجم سنغالي
الرئيس التركي: مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا ونسعى لبناء نموذج اقتصادي مشترك
بعد تراجعه 800 جنيه| كم سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر؟
الكيلو بـ100 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الأربعاء بعد الزيادة
الرئيس السيسي: حريص على مواصلة العمل مع الجانب التركي للوصول لركائز السلام
الرئيس السيسي: أمن الإقليم مسئولية جماعية.. ونرفض أي محاولات لفرض أمر واقع في غزة
القاهرة وأنقرة تدشنان مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية وتستهدفان 15 مليار دولار تبادلا تجاريا
الرئيس السيسي: يجب التوصل إلى هدنة إنسانية تؤدي إلى وقف إطلاق النار في السودان
محافظات

جراحة دقيقة تنهي معاناة طفلة من ذوي الهمم وتعيد لها الحركة بالمنوفية

مروة فاضل

 نجح الفريق الطبي بمستشفى منوف العام في محافظة المنوفية في إجراء جراحة دقيقة لطفلة من ذوي الهمم تبلغ من العمر 13 عامًا، كانت تعاني من آلام شديدة وتورم حاد بنهاية عظمة الكعبرة اليمنى، مما أدى إلى تعذر حركة مفصل الرسغ وفقدان القدرة على استخدام اليد بشكل طبيعي.

وأوضح الفريق الطبي أنه عقب الفحص الإكلينيكي الدقيق والمتابعة المستمرة، تبين وجود تكيس عظمي ضخم بنهاية عظمة الكعبرة، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة، شملت إجراء الأشعة والفحوصات والتحاليل المتقدمة، لاستبعاد أي أورام غير حميدة قد تتشابه في خصائصها مع هذا النوع من التكيسات، وذلك حرصًا على سلامة المريضة وضمان أعلى معايير الأمان الطبي.

وخضعت الطفلة لعملية جراحية دقيقة تضمنت استئصال محتويات التكيس بالكامل وتنظيف جميع الجيوب الدموية المصاحبة له، كحت الخلايا بدقة من جوانب التكيس العظمي لمنع حدوث ارتجاع مستقبلي، الحفاظ الكامل على الأوتار والضفيرة الدموية العصبية الحساسة بالمنطقة، ترميم العظمة باستخدام بديل عظمي لتعويض الفراغ الناتج واستعادة الكفاءة الوظيفية لمفصل الرسغ.

وتكللت العملية بالنجاح، مع تحسن ملحوظ في الحالة واستقرار الوضع الصحي للمريضة، تمهيدًا لبدء مرحلة التعافي واستعادة الحركة بشكل تدريجي.

ومن جانبه، أكد  الدكتور عمرو مصطفى، وكيل الوزارة ، أن هذا الإنجاز يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الكوادر الطبية بالمستشفيات الحكومية،

وثمن جهود الفريق الطبي الذي أجرى هذا التدخل الجراحي الناجح: الدكتور مينا وجدي – أخصائي جراحة العظام، الدكتور حاتم الزفزافي – استشاري التخدير 

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المديرية لا تدخر جهدًا في دعم الفرق الطبية وتوفير الإمكانيات اللازمة لتقديم خدمات علاجية متخصصة وآمنة، خاصة للحالات الدقيقة وذوي الهمم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمنظومة الصحية وتخفيف معاناة المواطنين. 

التربية والتعليم

بسبب كثافة الطلاب.. تفاصيل تأخر نتيجة الشهادة الإعدادية في 8 محافظات

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

سيف الإسلام القذافي

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: "ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا"|خاص

ييس توروب

رد فعل غير مُتوقع من «تورب» بشأن تأثر الفريق بغياب إمام عاشور

السبب وراء اعتزال الموناليزا

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

كامويش

علاء ميهوب يفتح النار على «كامويش»: ما قدّمه مُخيّب للآمال

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر هي الشريك التجاري الأول لتركيا

السيسي

الرئيس السيسي: زيارة الرئيس التركي لمصر فرصة ثمينة لتعزيز المشاورات وتوطيد التعاون المشترك

معبر رفح

وصول دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى الجانب المصري من معبر رفح

أهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجلس مدينة الحسينية لدعم المواطنين

حملات مكبرة لرفع الإشغالات من الشوارع بمختلف مراكز ومدن الشرقية

محافظ الشرقية يفتتح معارض «أهلاً رمضان» بمراكز ههيا وأبو كبير وفاقوس

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

تصريحات كهربا

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

