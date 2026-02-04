قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القصة الكاملة لمصرع عامل سقط من أعلى مئذنة مسجد تحت الإنشاء بسوهاج
الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة
الطالب المصري يتفوق على الأجنبي بـ 5 مرات
الرئيس السيسي يبعث ببرقيتي تهنئة إلى الحاكم العام ورئيس وزراء نيوزيلندا بمناسبة العيد القومي
ارتفاع أسعار الذهب قرب 5100 دولار مدفوعة بتوترات ترامب وإيران.. فما القادم؟
الهلال الأحمر يستعد لتقديم الخدمات الإنسانية للمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين إلى مصر
ست قوية ومسيطرة.. درة تكشف تفاصيل دورها فى علي كلاي
قديم والمتهم محبوس.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو مـ.قتل سائق على يد ضابط شرطة
أبو الغيط: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل أساليب عمل الحكومات العربية
محمد صلاح يحتفل برقم قياسي جديد مع ليفربول
معبر رفح يعمل بكامل طاقته لتيسير عودة الفلسطينيين
أخد رقمها من ملفها الطبى.. القبض على طبيب تحرش بفتاة عبر الهاتف بالإسكندرية
إعدام سيدة وشقيقها وصديقهما في المنوفية بتهمة التخلص من زوجها لرغبته في الزواج بأخرى

أسرة المجني عليه بعد الحكم
أسرة المجني عليه بعد الحكم
مروة فاضل

قضت محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية بالإعدام لثلاث متهمين سيدة وشقيقها وصديقهم لقتلهم زوج الأولي لرغبته في الزواج من أخري لإنجاب الولد حيث أنها أم ابنتين. 

البداية عندما تلقي مدير أمن المنوفية اخطارا بالعثور علي جثمان شخص مكبل ومربوط بحجر في أحد المصارف المائية بمركز الشهداء. 

وبالفحص تبين أن الشخص المعثور عليه تم إبلاغ باختفاءه منذ عدة أيام. 

وبالبحث والتحريات تبين أن وراء الواقعة زوجته وشقيقها وصديقهم وذلك لرغبة الزوج في الزواج باخري لانجابه ولد حيث أنهم لديهم ابنتين فاستدرجته الزوجة وشقيقها بحجة رؤية عروس في مركز الشهداء حيث أنهم يقيمان بمركز منوف وفي طريقهم قاموا بوضع له المخدر في الشاي حتي فقد الوعي. 

وقامت الزوجة بالاشتراك مع المتهمين الآخرين بربط الزوج ووضع حجر عليه وألقاءه في أحد المصارف المائية حتي عثر عليه صياد وتم إبلاغ قوات الشرطة. 

وبفحص الهواتف المحمولة تبين أن المتهمين الثلاث اشتركوا في جريمتهم لقتل الزوج. 

وعلي الفور تم إحالتهم إلي محكمة الجنايات التي قضت بإعدامهم. 

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية حكم الإعدام جنايات شبين الكوم

فيروس قاتل ينتقل من الخفافيش يثير الذعر في آسيا.. أعراض تبدأ بسيطة ونهاية مرعبة

فيروس قاتل ينتقل من الخفافيش يثير الذعر في آسيا.. أعراض تبدأ بسيطة ونهاية مرعبة

بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ ..تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق

بعد منشور شمس البارودي.. تفاصيل صادمة عن كسر الحوض تُثير القلق وتكشف خطورة الحالة

