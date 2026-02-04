إعدام سيدة وشقيقها وصديقهما في المنوفية بتهمة التخلص من زوجها لرغبته في الزواج بأخرى

قضت محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية بالإعدام لثلاث متهمين سيدة وشقيقها وصديقهم لقتلهم زوج الأولي لرغبته في الزواج من أخري لإنجاب الولد حيث أنها أم ابنتين.

البداية عندما تلقي مدير أمن المنوفية اخطارا بالعثور علي جثمان شخص مكبل ومربوط بحجر في أحد المصارف المائية بمركز الشهداء.

وبالفحص تبين أن الشخص المعثور عليه تم إبلاغ باختفاءه منذ عدة أيام.

وبالبحث والتحريات تبين أن وراء الواقعة زوجته وشقيقها وصديقهم وذلك لرغبة الزوج في الزواج باخري لانجابه ولد حيث أنهم لديهم ابنتين فاستدرجته الزوجة وشقيقها بحجة رؤية عروس في مركز الشهداء حيث أنهم يقيمان بمركز منوف وفي طريقهم قاموا بوضع له المخدر في الشاي حتي فقد الوعي.

وقامت الزوجة بالاشتراك مع المتهمين الآخرين بربط الزوج ووضع حجر عليه وألقاءه في أحد المصارف المائية حتي عثر عليه صياد وتم إبلاغ قوات الشرطة.

وبفحص الهواتف المحمولة تبين أن المتهمين الثلاث اشتركوا في جريمتهم لقتل الزوج.

وعلي الفور تم إحالتهم إلي محكمة الجنايات التي قضت بإعدامهم.