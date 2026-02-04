روسيا تعلن تحرير ستارواوكرانيكا ستيبانوفكا وتكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة ستارواوكرانيكا في مقاطعة زابوروجيه، وكذلك تحرير بلدة ستيبانوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وقالت الدفاع الروسية، في بيان لها: "وحدات مجموعة قوات "الشمال" حسنت من وضعها التكتيكي، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 280 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت: “تضررت منشآت البنية التحتية للوقود والطاقة المستخدمة لصالح المجمع الصناعي العسكري الأوكراني والقوات المسلحة الأوكرانية”.

وتابعت: "وحدات مجموعة قوات "الغرب" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 190 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأردفت الدفاع الروسية: "وحدات مجموعة قوات "الشرق" واصلت توغلها في أعماق دفاعات العدو، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 340 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية".

وزادت: "وحدات مجموعة قوات "الجنوب" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 165 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية".

وواصلت الدفاع الروسية: "وحدات مجموعة قوات "دنيبر" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 65 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية".

كما ختمت الدفاع الروسية بيانها قائلة: "وحدات مجموعة قوات "المركز" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 350 جنديا و5 مدرعات خلال الـ24 ساعة الماضية".