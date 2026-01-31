الدفاعات الروسية تسقط 24 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق بموسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت، خلال 9 ساعات 24 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق 4 مقاطعات روسية.

وجاء في بيان للوزارة: "في الحادي والثلاثين من يناير الجاري، وخلال الفترة من الساعة 8:00 حتى 17:00 بتوقيت موسكو، دمّرت وسائط الدفاع الجوي المناوبة 24 طائرة مسيّرة أوكرانية".





وأوضح البيان أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت خلال الفترة المذكورة تسع مسيّرات أوكرانية فوق أراضي مقاطعة كورسك وتسع مسيرات فوق مقاطعة بيلغورود، وخمس مسيّرات فوق مقاطعة بريانسك، ومسيّرة واحدة فوق مقاطعة ليبيتسك".