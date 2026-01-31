قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استكمال محاكمة المتهمين بتصنيع المخدرات رأسهم المنتجة سارة خليفة .. غدا
الرئيس السيسي : الحلول الدبلوماسية السبيل الأمثل لتسوية الأزمة الأمريكية الإيرانية
بشأن الأزمة الإيرانية.. الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تجنب التصعيد ورفض الحلول العسكرية بالمنطقة
أحمد موسى: الأكاديمية العسكرية لا تضع برامج تدريبات الأوقاف أو الخارجية أو القضاة
أبو الغيط: لا يجب السماح للاحتلال الإسرائيلي بعرقلة المرحلة الثانية من خطة السلام
حبس محام 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه في التشهير بكامل الوزير وهاني سامح
حريق هائل بمصنع الجبس بمدينة أبوزنيمة .. صور
أحمد موسى: أبو العينين يشيد بالأداء الرجولي والبطولي للاعبي منتخب مصر لكرة اليد
أسهل طريقة لاستخراج جواز السفر لأول مرة
في ظل تهديدات ترامب والانفجارات الغامضة .. إيران تشير إلى استعدادها للتفاوض
قطاع الأعمال: غزل المحلة تقترب من الانطلاق الكامل.. صور
أقل من 600 ألف جنيه.. تخفيضات 2026 تضرب أسعار أرخص سيارة أتوماتيك بمصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هولندا تخفض الإنفاق على الرعاية الصحية وتحول ملياراتها إلى الدفاع

روب جيتن - زعيم حزب D66 في هولندا
روب جيتن - زعيم حزب D66 في هولندا
أ ش أ

أعلنت هولندا عن خطة لتقليص الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية؛ بهدف توجيه مليارات إضافية إلى الدفاع، وذلك ضمن اتفاقية ائتلافية جديدة تَعِد بزيادة عدد العسكريين، واعتماد سياسة شراء الأسلحة والمعدات من داخل أوروبا.

وجاءت اتفاقية الائتلاف الحكومي الهولندي الجديدة؛ نتيجة مفاوضات بين حزب الديمقراطيين D66 الوسطي، وحزب CDA اليميني الوسطي، وحزب VVD الليبرالي. ومن المتوقع أن يشكّلوا حكومة أقلية تمتلك 66 مقعداً فقط من أصل 150 في البرلمان.

ومن المتوقع أن يصبح روب جيتن، زعيم حزب D66 البالغ من العمر 38 عاماً، أصغر رئيس وزراء في تاريخ هولندا، فيما تخطط الحكومة الجديدة لاستثمار 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الدفاع.

وقال جيتن عند تقديم الاتفاقية: «أولويات الائتلاف في تحديد الميزانية تعني أن أموالاً أقل ستُخصص للرعاية الصحية، هذا يخلق مجالاً للاستثمار في الدفاع والأمن الوطني، من بين أمور أخرى».

وأضاف: «نحن لا نقوم بتخفيض الإنفاق، بل نمنع ببساطة انفجاراً هائلاً في ميزانية الرعاية الصحية»، وكعضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تعهدت هولندا الصيف الماضي بإنفاق 3.5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الجيش (العسكريون والمعدات)، و1.5% على النفقات الأخرى المتعلقة بالدفاع مثل التنقل العسكري، الأمن السيبراني، ودعم أوكرانيا.

وجاء هدف الإنفاق لعام 2035 بعد ضغوط مكثفة من الإدارة الأمريكية، وسيتم تضمين نسبة 3.5% في القانون الوطني لضمان استمرارية طويلة الأمد، بحسب الاتفاقية.

إذا نجحت هولندا في تحقيق هذه النسب على المدى القصير، ستنضم إلى مجموعة صغيرة من أكبر المنفقين العسكريين في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب بولندا ودول البلطيق، بينما تهدف ألمانيا للوصول إلى نسبة 5% بحلول عام 2029. وتشير تقديرات حلف الناتو إلى أن هولندا أنفقت 2.49% من ناتجها المحلي الإجمالي في 2025.

وتضع الحكومة أيضاً أهدافاً طموحة لشراء وإنتاج 40% من معداتها بالتعاون مع دول أوروبية أخرى، وتأمين نصف الأسلحة من صانعي الأسلحة الهولنديين والأوروبيين، ويعكس هذا تحولاً كبيراً في سياسة هولندا، التي لطالما اشتهرت بالشراء من الخارج.

وجاء في اتفاقية الائتلاف: «هولندا ملتزمة بتقليل اعتمادها على دول خارج حلف الناتو في تزويدها بأنظمة الأسلحة الأساسية».

يشار إلى أنه من المتوقع أن يناقش البرلمان الهولندي الاتفاقية الأسبوع المقبل، وتعمل هولندا منذ خريف العام الماضي بحكومة انتقالية بعد سقوط الحكومة السابقة بسبب خلافات حول سياسة اللجوء.

هولندا الرعاية الصحية الدفاع أوروبا حزب الديمقراطيين D66 الوسطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات .. درجاتك هنا

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

سعر الذهب في مصر

640 جنيها انخفاضا في عيار 21 .. المعدن الأصفر يتراجع

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

صاحب واقعة التشهير

من فسخ خطوبة إلى بلاغات رسمية.. تفاصيل واقعة سنتر دمنهور

ترشيحاتنا

الونش

الونش لجماهير الزمالك: لا أستطيع أن أوفيكم حقكم.. الجميع يرحل وأنتم الباقون

معتمد جمال

مدرب الزمالك : رغم إصابات الفريق لدي ثقة في اللاعبين المتواجدين

المنتخب الوطني

سفيرة مصر في رواندا تستقبل أبطال اليد وتكرمهم بعد التتويج بكأس الأمم الأفريقية

بالصور

أقل من 600 ألف جنيه.. تخفيضات 2026 تضرب أسعار أرخص سيارة أتوماتيك بمصر

بروتون ساجا
بروتون ساجا
بروتون ساجا

يارا السكري تخطف الأنظار بإطلالة راقية تجمع بين الكلاسيكية والعصرية| صور

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

طعام غير متوقع يحمى المخ والقلب من السكتة وأمراض شهيرة

القلب
القلب
القلب

أشهر 5 سيارات مستعملة تحت 250 ألف جنيه

أشهر 5 سيارات مستعملة
أشهر 5 سيارات مستعملة
أشهر 5 سيارات مستعملة

فيديو

إمام عاشور

ابنته السبب .. تفاصيل صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة الأهلي

الكلاب الضالة

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد