مُكمل غذائي رخيص قد يُخفف آلام خشونة الركبة .. دراسة جديدة تكشف مفاجأة

كشفت دراسة علمية حديثة أن مكملًا غذائيًا بسيطًا ورخيص الثمن قد يساعد في تقليل آلام خشونة المفاصل، خاصة آلام الركبة التي يعاني منها ملايين الأشخاص حول العالم.

مكمل غذائي رخيص قد يخفف آلام خشونة الركبة

وأشارت الدراسة إلى أن تناول نوع معين من الألياف الغذائية يوميًا قد يساهم في تحسين قوة العضلات وتقليل الإحساس بالألم.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة Daily Mail نقلًا عن باحثين من جامعة نوتنغهام، فإن ألياف "الإينولين" (Inulin)، وهي ألياف بريبايوتيك تدعم البكتيريا النافعة في الأمعاء، قد يكون لها دور مهم في تحسين أعراض خشونة المفاصل.

مكمل غذائي رخيص قد يخفف آلام خشونة الركبة

ما هو مكمل الإينولين؟

ويعتبر الإينولين هو نوع من الألياف الغذائية يوجد بشكل طبيعي في بعض الخضروات مثل:

جذور الهندباء

الخرشوف

بعض النباتات الغنية بالألياف

كما يتوفر في صورة مكملات غذائية على شكل مسحوق أو كبسولات بتكلفة منخفضة.

مكمل غذائي رخيص قد يخفف آلام خشونة الركبة

كيف يساعد هذا المكمل في تقليل الألم؟

وأوضح الباحثون أن الإينولين يعمل كمغذٍ للبكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يساعد على إنتاج أحماض دهنية قصيرة السلسلة مثل "البيوتيرات"، والتي تتميز بخصائص مضادة للالتهابات، وهو ما قد يفسر تأثيره في تقليل آلام المفاصل.

وشملت الدراسة 117 شخصًا بالغًا يعانون من خشونة الركبة، وتم تقسيمهم إلى مجموعات حصلت على:

مكمل الإينولين

جلسات علاج طبيعي

الاثنين معًا

مكمل وهمي (للمقارنة)

وتمت متابعة المشاركين لمدة 6 أسابيع مع تقييم مستوى الألم والقدرة الحركية.

مكمل غذائي رخيص قد يخفف آلام خشونة الركبة

أبرز نتائج الدراسة

وأظهرت النتائج أن تناول مكمل الإينولين يوميًا ساعد على:

تقليل آلام الركبة

تحسين قوة العضلات

تقليل حساسية الألم

زيادة هرمون GLP-1 المرتبط بتحسين وظائف العضلات

كما سجل المشاركون الذين تناولوا المكمل تحسنًا في قوة قبضة اليد، وهو مؤشر مهم على الحالة الصحية العامة.

مكمل غذائي رخيص قد يخفف آلام خشونة الركبة

العلاقة بين صحة الأمعاء والعضلات

وأشار الباحثون إلى وجود علاقة محتملة بين صحة الأمعاء وقوة العضلات وتنظيم الألم، وهو ما قد يفتح المجال لمزيد من الدراسات حول تأثير التغذية على الأمراض المزمنة المرتبطة بالتقدم في العمر.

مكمل غذائي رخيص قد يخفف آلام خشونة الركبة

أعراض خشونة المفاصل

وتشمل أبرز أعراض خشونة المفاصل:

ألم المفاصل

تيبس المفصل

صعوبة الحركة

ضعف العضلات المحيطة بالمفصل

مكمل غذائي رخيص قد يخفف آلام خشونة الركبة

هل يمكن الاعتماد على هذا المكمل وحده؟

ورغم النتائج المبشرة، أكد الباحثون أن هذه النتائج مازالت أولية وتحتاج إلى المزيد من الدراسات، مع أهمية اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة النشاط البدني بانتظام.