تصعيد إيراني يُهدّد المنطقة.. مقذوف يسقط بجوار قيادة أستراليا العسكرية في الإمارات

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، اليوم الأربعاء، عن سقوط مقذوف إيراني بالقرب من مقر القيادة العسكرية الأسترالية في الشرق الأوسط بدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً عدم وقوع إصابات.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي: "في تمام الساعة 9:15 من صباح اليوم، سقط مقذوف إيراني بالقرب من قاعدة المنهاد الأسترالية في الإمارات العربية المتحدة"، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

وأضاف: "أؤكد عدم إصابة أي من أفراد القوات الأسترالية، وأن الجميع بخير تماماً".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن تل أبيب تعرضت لضربات مكثفة خلال الموجة الـ61 من عملية "وعد صادق 4".

وأكد الحرس الثوري الإيراني في بيان أنه أطلق في الموجة 61 صواريخ "خرمشهر 4" متعددة الرؤوس الحربية و"قدر" و"عماد" و"خيبرشكن" انتقاماً لدم الشهيد علي لاريجانى ورفاقه الشهداء.

شنّت إيران خلال الساعات القليلة الماضية، اليوم الأربعاء هجمات مُتزامنة ضد إسرائيل و4 دول عربية ردًا على اغتيال علي لاريجاني رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني.

وأعلنت السلطات السعودية والكويتية والإماراتية أن الدفاعات الجوية اعترضت عدة طائرات مسيّرة وهجمات صاروخية إيرانية.