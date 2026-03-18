لعلها ليلة القدر.. 23 عملا طيبا تغتنم بها آخر الليالي الوترية 29 رمضان

قبل ليلة 29 رمضان يهتم عدد كبير من المسلمين بالبحث عن ليلة القدر 2026 وعلامات ليلة القدر وأفضل أعمال ليلة القدر، خاصة ونحن نعيش العشر الأواخر من رمضان التي هي أعظم أيام الشهر الكريم، ويحرص كثيرون على اغتنام الليالي الوترية بالإكثار من الدعاء في ليلة القدر وقيام الليل وقراءة القرآن، طمعًا في نيل فضل ليلة القدر التي هي خيرٌ من ألف شهر.

ويشغل بال كثيرين البحث عن أعمال ليلة القدر المستحبة وأفضل الأدعية في ليلة 29 رمضان وطرق الفوز بثوابها العظيم، حيث تمثل هذه الليلة فرصة ذهبية لكل مسلم يسعى لنيل المغفرة والرحمة والعتق من النار وفي السطور التالية نتعرف على أبرز الأعمال الطيبة لاغتنام آخر الليالي الوترية في رمضان.

كيف تغتنم آخر الليالي الوترية 29 رمضان 2026؟

وقد وجهت دار الإفتاء المصرية عددا من النصائح المهمة لاغتنام آخر الليالي الوترية 29 رمضان ومنها :

الدعاء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات. احرص على الطهارة طوال هذه الليلة ما تيسر ذلك. أقبل على الله بكل جوارحك حتى يصفو عقلك وقلبك من كل شيء سوى الله. ابتعد عن المشاحنات واعفُ عن كل من أخطأ في حقك. لابد من العزم على التوبة عند إحياء هذه الليلة المباركة. ركز على الكيفية فليس من المهم أن تنهي 100 ركعة وقلبك ساهٍ لاهٍ. الإخلاص في الدعاء والقيام أهم من عدد الركعات التي يكون قلبك فيها مشغولًا بغير الله. كن على يقين من أن الله سيستجيب دعاءك ويتقبل منك. الإلحاح والإصرار على الدعاء، فإن الله يحب العبد الملح بالدعاء. استغفر الله من كل ذنب ارتكبته، واسأله أن يعفو عنك. أكثر من الاستغفار والصلاة على النبي وآله والترضي عن أصحابه. أكثر من دعاء النبي: "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا". الإكثار من طلب العتق من النار. الدعاء بتيسير الرزق الحلال وإصلاح الحال. الدعاء بقول: "رب هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين". الدعاء للزوج أو الزوجة بصلاح الحال وراحة النفس والبال. اقرأ ما تيسر من القرآن. أكثر من الدعاء حال سجودك، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أطل السجود وتضرعك لربك. تيقن من إجابة دعائك فإن عدم اليقين باستجابة الدعاء قد يشكل حاجزًا. إحياء ليلة القدر ممتد حتى مطلع الفجر، والملائكة في حالة صعود وهبوط. لا تنس أن تتصدق في هذه الليلة بما تستطيع، فالصدقة لها أجر عظيم. اشكر الله على أن وفقك لإحياء ليلة القدر وغيرك محروم من هذه النعمة.

أبرز علامات ليلة القدر المؤكدة

علامات ليلة القدر ليست مقتصرة على علامات محددة فهناك علامات يمكن الاستدلال بها على موعدها في النهار وأخرى في الليل، فعلى سبيل المثال كشفت وزارة الأوقاف عن بعض علامات ليلة القدر في النهار ومنها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها.

وقد جاء عن زر بن حبيش قال: "سألت أُبيَّ بن كعب رضي الله عنه فقلت: إن أخاك ابن مسعود يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدر، فقال رحمه الله: أراد أن لا يتكل الناس، أما إنه قد علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر، وأنها ليلة سبع وعشرين، ثم حلف لا يستثني أنها ليلة سبع وعشرين، فقلت: بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر ؟ قال: بالعلامة، أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها".

كما أن من علامات ليلة القدر في النهار أن الشمس تصبح حمراء وشعاعها ضعيف وذلك ما جاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: عن النبي ﷺ قال: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةٌ طَلِقَةٌ لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، تُصْبِحُ الشَّمْسُ يَوْمَهَا حَمْرَاءَ ضَعِيفَةً».

ومن علامات ليلة القدر في الليل أو النهار أيضا أنها ليلة طلقة لا برد فيها ولا حر.

دعاء ليلة القدر مكتوب قصير

ومن أفضل دعاء ليلة القدر يمكن للقارئ أن يقول قصير:

اللهم اني اسالك العافية من كل بلية وأسألك تمام العافية والغنى عن الناس.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع اللَّهمَّ لا تسلمني إلى عدو يؤذيني ولا إلى صديق يرديني وارزقني رزقًا حلالًا يغنيني ومن ماء الكوثر اسقيني.

اللَّهمَّ يا خير من سئل وأجود من أعطى وأكرم من عفا، وأعظم من غفر وأعدل من حكم وأصدق من حدث وأوفى من وعد، وأبصر من راقب وأسرع من حاسب، وأرحم من عاقب.

اللهم نجني من النار، وأسألك مغفرة بالليل والنهار، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء.

اللهم إني أسألك إيمانا دائما، اللهم إني أسألك قلبا خاشعا اللهم إني أسألك علما نافعا

اللهم إني أسألك يقينا صادقا، اللهم إني أسألك دينا قيما.

اللهم إني أسألك العافية من كل شر اللهم إني أسألك تمام العافية.

اللَّهمَّ إني أسألك دوام العافية اللهم إني أسألك الشكر على العافية، اللهم إني أسألك الغنى عن الناس.

دعاء ليلة القدر مستجاب



اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة، والأمن يوم الخوف، وأعوذ بك من شر ما أعطيتنا، وشر ما منعتنا.

اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري، وتضع وزري، وتصلح أمري، وتغفر لي ذنبي.

اللهم انى أسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم اكفانا كل شيء اكفِني ما أهمّني من أمور الدنيا والآخرة وثبتني اللهم على ما يرضيك وقربني ممن يواليك واجعل غاية حبي وبغضي فيك ولا تقربني ممّن يعاديك.

اللَّهمَّ أدم على نعمتك وبرك ولا تنْسِني ذكرك وألهمني في كل حال شكرَك.

اللهم عرِّفني قدر النعم بدوامها، وقدر العافية باستمرارها.

اللًهم حبّب إلينا الإيمان وزيّنه في قلوبنا، وكرّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين.