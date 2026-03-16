قيام ليلة القدر.. 11 نصيحة للفوز بأجر ليلة 27 رمضان وكيفية إحيائها

مع بدء ليلة 27 رمضان يتساءل كثيرون عن أفضل دعاء ليلة القدر وكيفية قيام ليلة القدر وما هي أعظم العبادات التي يجب أن يحرص عليها المسلمون في العشر الأواخر من رمضان، لما لها من فضل عظيم وأجر كبير.

ويبحث كثيرون عن أفضل طرق إحياء ليلة القدر من صلاة وذكر ودعاء، حيث يُضاعف الأجر في هذه الليلة المباركة، لذا حددت دار الإفتاء عددا من الطاعات لنيل رضا الله والفوز بفضل ليلة القدر وفي السطور التالية نتعرف عليها.

ما هو فضل ليلة القدر ؟

يفضل الإكثار من الدعاء وتحري ليلة القدر فهي ليلة مباركة وتكون سببا لعتق الرقاب من النار، والدعاء فيها مستجاب بإذن الله تعالى.

ويستحب للمؤمن أن يردد دعاء ليلة القدر للكيت مكتوب ويقول في صيغة الدعاء : اللهم اغفر له وارحمه، واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عنه.

موعد ليلة القدر

مضت جميع الليالي الوترية في العشر الأواخر ما عدا ليلتين هما:

ليلة 27 رمضان وهي التي نعيش لحظاتها المباركة الآن اليوم الإثنين 16 مارس 2026. ليلة 29 رمضان توافق الأربعاء 18 مارس 2026.

ويستحب في هاتين الليلتين أن يكثر المسلم من الطاعات والعبادات فلعلها تصادف موعد ليلة القدر .

كيفية قيام ليلة القدر 27 رمضان

وجهت دار الإفتاء عددا من النصائح لمن يسال عن كيفية قيام ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ومنها:

خذ قسطًا من الراحة بعد الظهر لتنشط ليلًا.

لا تأكل كثيرًا حتى تستطيع القيام والطاعة.

أكثر من الدعاء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات.

احرص على الطهارة طوال هذه الليلة ما تيسر ذلك.

اقبل على الله بكل جوارحك، حتى يصفو عقلك وقلبك من كل شيء سوى الله.

ابتعد عن المشاحة واعف عن كل من أخطأ في حقك.

لابد من العزم على التوبة عند إحياء هذه الليلة المباركة.

ركز على الكيفية، فليس من المهم أن تنهي 100 ركعة وقلبك ساه لاه.

الإخلاص في الدعاء والقيام أهم من عدد الركعات التي يكون قلبك فيها مشغولًا بغير الله.

كن على يقين من أن الله سيستجيب دعاءك ويتقبل منك.

الإلحاح والإصرار على الدعاء، فإن الله يحب العبد الملح بالدعاء.

استغفر الله من كل ذنب ارتكبته، واسأله أن يعفو عنك.

أكثر من الاستغفار والصلاة على النبي وآله والترضي عن أصحابه.

أكثر من دعاء النبي: "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا".

الإكثار من طلب العتق من النار.

الدعاء بتيسير الرزق الحلال وإصلاح الحال.

الدعاء بقول: "رب هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين".

الدعاء للزوج أو الزوجة بصلاح الحال وراحة النفس والبال.

اقرأ ما تيسر من القرآن.

أكثر من الدعاء حال سجودك، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.

أطل السجود وتضرعك لربك.

لا تضيع أية فرصة، واحذر من التقصير لحظة، فإن الرحمات والنفحات الربانية مفتوحة في هذه الليلة.

تيقن من إجابة دعائك فإن عدم اليقين باستجابة الدعاء قد يشكل حاجزًا.

إحياء ليلة القدر ممتد حتى مطلع الفجر، والملائكة في حالة صعود وهبوط.

لا تنس أن تتصدق في هذه الليلة بما تستطيع، فالصدقة لها أجر عظيم.

اشكر الله على أن وفقك لإحياء ليلة القدر وغيرك محروم من هذه النعمة.

دعاء ليلة القدر مكتوب قصير

ومن أفضل دعاء ليلة القدر يمكن للقارئ أن يقول قصير:

اللهم اني اسالك العافية من كل بلية وأسألك تمام العافية والغنى عن الناس.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع اللَّهمَّ لا تسلمني إلى عدو يؤذيني ولا إلى صديق يرديني وارزقني رزقًا حلالًا يغنيني ومن ماء الكوثر اسقيني.

اللَّهمَّ يا خير من سئل وأجود من أعطى وأكرم من عفا، وأعظم من غفر وأعدل من حكم وأصدق من حدث وأوفى من وعد، وأبصر من راقب وأسرع من حاسب، وأرحم من عاقب.

اللهم نجني من النار، وأسألك مغفرة بالليل والنهار، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء.

اللهم إني أسألك إيمانا دائما، اللهم إني أسألك قلبا خاشعا اللهم إني أسألك علما نافعا

اللهم إني أسألك يقينا صادقا، اللهم إني أسألك دينا قيما.

اللهم إني أسألك العافية من كل شر اللهم إني أسألك تمام العافية.

اللَّهمَّ إني أسألك دوام العافية اللهم إني أسألك الشكر على العافية، اللهم إني أسألك الغنى عن الناس.

دعاء ليلة القدر مستجاب



اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة، والأمن يوم الخوف، وأعوذ بك من شر ما أعطيتنا، وشر ما منعتنا.

اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري، وتضع وزري، وتصلح أمري، وتغفر لي ذنبي.

اللهم انى أسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم اكفانا كل شيء اكفِني ما أهمّني من أمور الدنيا والآخرة وثبتني اللهم على ما يرضيك وقربني ممن يواليك واجعل غاية حبي وبغضي فيك ولا تقربني ممّن يعاديك.

اللَّهمَّ أدم على نعمتك وبرك ولا تنْسِني ذكرك وألهمني في كل حال شكرَك.

اللهم عرِّفني قدر النعم بدوامها، وقدر العافية باستمرارها.

اللًهم حبّب إلينا الإيمان وزيّنه في قلوبنا، وكرّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين.