فضل ليلة القدر.. لماذا هي خير من ألف شهر؟ | 6 أسباب يغفل عنها كثيرون

يتحرى عدد كبير من المسلمين موعد ليلة القدر وقد يتساءل البعض عن فضل ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، ولماذا تعد هذه الليلة خيرًا من ألف شهر؟.

ما هو فضل ليلة القدر ؟

وقد أخبرنا الشرع الشريف أن ليلة القدر تكمن عظمتها في أن الأجر والثواب فيها مضاعف، ونزول الرحمة والمغفرة، ما يجعلها فرصة ذهبية لكل مسلم يسعى للتقرب إلى الله وطلب العفو والنجاة من النار.

وقد أخبرنا القرآن الكريم والسُنة النبوية عن فضل ليلة القدر ومنها: خير من ألف شهر مغفرة الذنوب فمن قامها إيمانا واحتسابا غُفر له ما تقدم من ذنبه نزول القرآن الكريم في ليلة القدر حيث قال تعالى "إنا أنزلناه في ليلة القدر" نزول الملائكة فيها لقوله عز وجل "تتنزل الملائكة والروح فيها" فيها عتق من النار

فضل الدعاء في ليلة القدر

يفضل الإكثار من الدعاء وتحري ليلة القدر فهي ليلة مباركة وتكون سببا لعتق الرقاب من النار، والدعاء فيها مستجاب بإذن الله تعالى.

ويستحب للمؤمن أن يردد دعاء ليلة القدر للكيت مكتوب ويقول في صيغة الدعاء : اللهم اغفر له وارحمه، واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عنه.

الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان

مضت جميع الليالي الوترية في العشر الأواخر ما عدا ليلتين هما:

ليلة 27 رمضان وهي التي نعيش لحظاتها المباركة الآن اليوم الإثنين 16 مارس 2026. ليلة 29 رمضان توافق الأربعاء 18 مارس 2026.

الأعمال المستحبة ليلة القدر 27 رمضان

وجهت دار الإفتاء عددا من النصائح لاغتنام فضل ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ومنها:

خذ قسطًا من الراحة بعد الظهر لتنشط ليلًا.

لا تأكل كثيرًا حتى تستطيع القيام والطاعة.

أكثر من الدعاء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات.

احرص على الطهارة طوال هذه الليلة ما تيسر ذلك.

اقبل على الله بكل جوارحك، حتى يصفو عقلك وقلبك من كل شيء سوى الله.

ابتعد عن المشاحة واعف عن كل من أخطأ في حقك.

لابد من العزم على التوبة عند إحياء هذه الليلة المباركة.

ركز على الكيفية، فليس من المهم أن تنهي 100 ركعة وقلبك ساه لاه.

الإخلاص في الدعاء والقيام أهم من عدد الركعات التي يكون قلبك فيها مشغولًا بغير الله.

كن على يقين من أن الله سيستجيب دعاءك ويتقبل منك.

الإلحاح والإصرار على الدعاء، فإن الله يحب العبد الملح بالدعاء.

استغفر الله من كل ذنب ارتكبته، واسأله أن يعفو عنك.

أكثر من الاستغفار والصلاة على النبي وآله والترضي عن أصحابه.

أكثر من دعاء النبي: "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا".

الإكثار من طلب العتق من النار.

الدعاء بتيسير الرزق الحلال وإصلاح الحال.

الدعاء بقول: "رب هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين".

الدعاء للزوج أو الزوجة بصلاح الحال وراحة النفس والبال.

اقرأ ما تيسر من القرآن.

أكثر من الدعاء حال سجودك، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.

أطل السجود وتضرعك لربك.

لا تضيع أية فرصة، واحذر من التقصير لحظة، فإن الرحمات والنفحات الربانية مفتوحة في هذه الليلة.

تيقن من إجابة دعائك فإن عدم اليقين باستجابة الدعاء قد يشكل حاجزًا.

إحياء ليلة القدر ممتد حتى مطلع الفجر، والملائكة في حالة صعود وهبوط.

لا تنس أن تتصدق في هذه الليلة بما تستطيع، فالصدقة لها أجر عظيم.

اشكر الله على أن وفقك لإحياء ليلة القدر وغيرك محروم من هذه النعمة.

أدعية ليلة القدر مكتوبة

- اللهم لجأنا إليك لجوء المضطر، ودعوناك دعاء من علم أن لا ملجأ منك إلا إليك، فلا تعاملنا بما نحن أهله .. وعاملنا بما أنت أهله .. فلا حول ولا قوة إلا بك .. يا أرحم الراحمين نسألك باسمك العظيم الأعظم , الذي إذا دعيت به أجبت , وإذا سئلت به أعطيت , وبأسمائك الحسني كلها ما علمنا منها وما لم نعلم ، أن ترفع عنا البلاء والغلاء، وأن تقضي حوائجنا , وتفرج كروبنا , وتغفر ذنوبنا , وتستر عيوبنا , وتتوب علينا , وتعافينا وتعفو عنا , وتصلح أهلينا وذرياتنا , وتحفظنا بعين رعايتك , وتحسن عاقبتنا في الأمور كلها , وترحمنا برحمتك الواسعة , رحمة تغنينا بها عمن سواك.

- اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء ولا تسكن أجسادنا داء وأدفع عنا كل هم وغم وبلاء واشف مرضانا وارحم موتانا اللهم امين يارب العالمين.

- اللهم إنّها آخر ليلة من رمضان، نسألك فيها القبول لسائر الأعمال المباركة التي عملناها في شهر رمضان، اللهم تقبل منا وأجزنا في أعمالنا خير الأجر والثواب والجزاء وأنت الكريم يا رب العالمين.

- اللهم في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، أشهدك يا الله أنك سبحانك أكرمتني وسترتني وأعطيتني من فضلك الواسع، وأنعمت عليّ بكرمك وجودك، وأحمدك على كل مرض غفر ذنب وكل ابتلاء رفع مقام، وكل عسر جاء معه يسر، وكل منع كان هو نفسه عين العطاء، وأسألك يا ربّ أن تخرجني منه بقلب سليم ومجبور، وبال مرتاح، وحال يرضيك.. أسألك سترًا وعفوا وقربًا إليك، وأسألك العوض.. العوض عن كل سوء رأيته ياالله.

- اللهم أختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم أجعلها خاتمة خير لعبادك وأكرمهم بجزيل عطاياك وأجعلنا يا الله مما سطروا أسمائهم برحمتك ورضاك عنهم وممن غمرتهم بكرم عفوك وغفرانك عن كل ذنب اقترفناه.

دعاء ليلة القدر مستجاب

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وهو دعاء ليلة القدر الذي ورد في السنة النبوية، حيث ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي».

اللهم اغفر لى ولوالدي وللمؤمنين، اللهم ارزق أبي وأمي الفردوس الأعلى وجوار حبيبك محمد، اللهم اغفر لإخوتي وزوجتى وذريتي، وأدخلهم في رحمتك.

اللهم اغفر لكل من أحسن إلى وتجاوز عمن أساء إلى اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.

اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا.

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل والبخل والجبن، وغلبة الدين وقهر الرجال.

ربنا آمنا بك وبرسولك فاكتبنا من عتقائك من النار يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، الْأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ أن تغفر لنا وأن تجعلنا من أهل الجنة وأن تبارك لنا في أعمارنا وأرزاقنا وأن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأن تغفر لوالدينا وتدخلهم الجنة بلا حساب، وأن تسترنا وتكفنا شر خلقك، وأن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وأن ترزقنا تلاوته بتدبر آناء الليل وأطراف النهار، وارزقنا رؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم.

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير.

اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.. ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.

اللَّهُمَّ عافني في جَسَدِي، وَعافني في بَصَرِي، وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنِّي، لا إِلهَ إِلَّا أنْتَ الحَلِيمُ الكَرِيمُ، سُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ.