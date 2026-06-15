وزير الخارجية الإيراني: عقد الجولة الأولى من المفاوضات بعد توقيع مذكرة التفاهم مع واشنطن

أكد وزير الخارجية الإيراني، أنه سيتم عقد الجولة الأولى من المفاوضات بعد توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن أي قرار من الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن إيران - في أعقاب الاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة وإيران الذي تم التوصل إليه الليلة الماضية- سيتوقف على "حدوث تغيير حقيقي على الأرض".

وفي مؤتمر صحفي على هامش قمة مجموعة السبع في إيفيان، أوضحت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يفرض عدداً من العقوبات على إيران، بما في ذلك عقوبات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وأسلحة الدمار الشامل، بحسب ما أوردته شبكة "يرونيوز" الأخبارية.

وأضافت: "مبدأ العقوبات هو أننا نحتاج إلى تغيير حقيقي على الأرض قبل أن نفكر في رفعها".