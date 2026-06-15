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آلاء محمد الأولى على الشهادة الإعدادية الأزهرية للمكفوفين بالشرقية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

آلاء محمد الأولى على الشهادة الإعدادية الأزهرية للمكفوفين بالشرقية

الطالبة آلاء
الطالبة آلاء
محمد الطحاوي

حصلت الطالبة آلاء محمد عبد الكريم ابنة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية على المركز الأول في الشهادة الإعدادية الأزهرية للمكفوفين على مستوى محافظة الشرقية وذلك بعد رحلة طويلة من الاجتهاد والمثابرة جمعت خلالها بين التفوق الدراسي وحفظ كتاب الله.

واكدت الطالبة آلاء أنها تدرس بمعهد فتيات ميت جابر التابع لإدارة بلبيس الأزهرية وبدأت رحلتها مع القرآن الكريم في سن مبكرة حيث شرعت في حفظه وهي في الخامسة من عمرها حتى أتمت حفظه كاملا في الثانية عشرة على يد شقيقها إبراهيم.

واضافت الطالبة أن سر تفوقها يعود إلى حفظ القرآن الكريم والمحافظة على أداء الصلاة في أوقاتها إلى جانب الالتزام بالمذاكرة اليومية ومراجعة وردها من القرآن بشكل مستمر فضلا عن حرصها على الانتظام في الذهاب إلى المعهد وحضور الدروس بانتظام.

وقالت آلاء إن القرآن الكريم كان الداعم الأكبر لها طوال مشوارها التعليمي وساعدها على التحلي بالعزيمة والإصرار لتحقيق هدفها والوصول إلى المركز الأول مشيرة إلى أنها كانت تسعى دائما إلى التوفيق بين التميز الدراسي والالتزام الديني.

وأهدت آلاء نجاحها إلى روح والدها الذي توفي وعمرها عام ونصف مؤكدة أنها كانت تتمنى وجوده إلى جوارها ليشاركها فرحة هذا الإنجاز الكبير.

كما وجهت الشكر لأسرتها على ما قدموه لها من دعم ومساندة وتشجيع طوال سنوات الدراسة حتى تمكنت من تحقيق هذا التفوق المشرف.

وأعربت أسرتها عن بالغ سعادتهم بما حققته آلاء مؤكدين أن إرادتها القوية وعزيمتها الصلبة واجتهادها المستمر كانت وراء هذا النجاح الذي رفع اسم أسرتها ومعهدها ومركز بلبيس بين أوائل المنطقة الأزهرية بمحافظة الشرقية.

بلبيس الشرقية بمحافظة الشرقية الإعدادية الأزهرية الإعدادية الأزهرية للمكفوفين على مستوى محافظة

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