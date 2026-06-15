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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

120 مركز شباب بالشرقية تفتح أبوابها مجانا للمواطنين لمتابعة مباريات المونديال

مركز شباب
مركز شباب
محمد الطحاوي

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إتاحة متابعة مباريات كأس العالم  للمواطنين من خلال 120 مركز شباب بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك بالمجان.

وأكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بدعم الأنشطة الرياضية والشبابية، مشيرا إلى أن مراكز الشباب أصبحت تلعب دورا محوريا ليس فقط في ممارسة الأنشطة الرياضية وإنما أيضا في تقديم خدمات مجتمعية متنوعة تسهم في تعزيز الترابط بين المواطنين.

من جانبها أوضحت الدكتورة منى عثمان وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية أن مديرية الشباب والرياضة انتهت من تجهيز جميع مراكز الشباب المختارة لإذاعة مباريات كأس العالم اليوم تنفيذا لتوجيهات وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية مع توفير كافة الإمكانات اللازمة لاستقبال المواطنين والشباب في أجواء مناسبة.

وأضافت أن مراكز الشباب المقرر إذاعتها للمباريات موزعة على مختلف الإدارات حيث تضم إدارة زقازيق غرب 9 مراكز شباب بينما تضم إدارة العاشر من رمضان 8 مراكز وفي منيا القمح تم تخصيص 9 مراكز بشرق الإدارة و5 مراكز بغربها فيما تم تجهيز 9 مراكز شباب بمدينة بلبيس.

كما تم تخصيص مركزي شباب بأولاد صقر و6 مراكز بأبو كبير و6 مراكز أخرى بفاقوس شرق وغرب إلى جانب 13 مركز شباب بالحسينية و6 مراكز بكفر صقر و6 مراكز بههيا و6 مراكز بزقازيق شرق.

وتابعت وكيلة الوزارة أن التوزيع يشمل أيضا 8 مراكز شباب بديرب نجم و9 مراكز بأبو حماد و10 مراكز بالإبراهيمية بالإضافة إلى 5 مراكز شباب بمشتول السوق بما يضمن تغطية واسعة لمختلف أنحاء المحافظة وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين لمتابعة المباريات مجانا.

وأكدت أن تلك المبادرة تأتي في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لتعظيم الاستفادة من مراكز الشباب وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية متكاملة تخدم أبناء المحافظة في مختلف المجالات.

الشرقية محافظ الشرقية كأس العالم مباريات كأس العالم مركز شباب

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