وفد من الوفاق الليبي في زيارة مهمة إلى الزمالك | لهذا السبب

استقبل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، اليوم الاثنين، وفدًا من نادي الوفاق الليبي، ضم كلًا من المستشار عبدالحميد الصافي، رئيس مجلس إدارة نادي الوفاق، وأحمد التوني نائب رئيس النادي، والمستشار هاشم الذيب، الممثل القانوني للنادي الليبي.

وكان في استقبال الوفد الليبي كل من الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، والمهندس هشام نصر، نائب رئيس النادي، ورامي نصوحي، عضو مجلس الإدارة.

وتضمنت زيارة الوفد الليبي اجتماعًا مع مسؤولي الزمالك لبحث أوجه التعاون وسبل الاستفادة من خبرات الزمالك في شتى الألعاب، وتبادل هذه الخبرات بما يعود بالنفع على نادي الوفاق، نظرًا للتاريخ الكبير الذي يتمتع به نادي الزمالك.

كما اصطحب مسؤولو الزمالك الوفد الليبي في جولة داخل متحف النادي، حيث اطّلع الضيوف على أبرز المقتنيات التي توثق تاريخ الزمالك العريق وإنجازاته الممتدة، معربين عن إعجابهم الكبير بما شاهدوه، ومشيدين بحسن التنظيم والاستقبال.

وأشاد وفد نادي الوفاق الليبي بمتحف النادي، معربين عن انبهارهم بما رأوه من إنجازات وبطولات وأحداث تاريخية جسدت مسيرة القلعة البيضاء عبر السنوات.

وفي ختام الزيارة، شدد مسؤولو الوفاق الليبي على تطلعهم إلى تكرار وتبادل الزيارات بين ناديهم ونادي الزمالك، للاستفادة من خبرات القلعة البيضاء في مختلف المجالات الرياضية والاجتماعية والاستثمارية.