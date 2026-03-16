وزير الأوقاف في احتفالية ليلة القدر: مصر تستعيد "دولة التلاوة" بحناجر ذهبية جديدة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر المباركة لعام 1447هـ، والتي ألقى خلالها الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، كلمة محورية أكد فيها على ريادة مصر في خدمة القرآن الكريم واستعادة بريق "دولة التلاوة" المصرية.

واستهل الوزير ، كلمته بتقديم أطيب التهاني للرئيس السيسي وللشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة ليلة القدر، داعياً الله أن يعيد هذه الأيام بالخير والبركات.

 كما بادر الوزير، بتهنئة الحضور بقرب حلول عيد الفطر المبارك، مؤكدا أن الوزارة عكفت على دراسة كافة التفاصيل التي تليق بالقرآن الكريم وبمكانة مصر.

تفاصيل برنامج دولة التلاوة 

 وأشار الوزير ، إلى أن الهدف الأساسي هو:
 اكتشاف المواهب واستمرار توليد "الحناجر الذهبية" وإخراج جيل جديد يسير على خطى عباقرة مدرسة التلاوة المصرية.

كما نوه إلى أن الهوية البصرية للبرنامج تم تصميم "المشكاة" أو "الثريا" لتكون جزءاً من الهوية البصرية للبرنامج، حيث استُوحي تصميمها من أرقى النماذج الإبداعية في العصر المملوكي، الذي يُعد العصر الذهبي للعمارة الإسلامية.

وتابع: وكذلك الخط الخادم للقرآن استعان المشروع بخطاطين مصريين مبدعين لتصميم شعار "دولة التلاوة" بما يليق بجلال القرآن وعبقرية أبناء مصر.

الإبداع المصري.. من الهرم إلى الخط الكوني

واستحضر الوزير، في كلمته تاريخ الإبداع المصري، رابطاً بين إيمان المصري القديم الذي دفعه لتشييد الأهرامات بهندسة معجزة، وبين عبقرية "ابن مقلة" (إمام الخطاطين) الذي ابتكر نظرية تسديس الخط خدمةً للقرآن.

 وأشاد بدراسة الفنان المصري الدكتور أحمد مصطفى حسن المعنونة بـ "الخط الكوني"، والتي تناولت الأصول الهندسية للحروف العربية ونال عنها درجتي الماجستير والدكتوراه من لندن.
أجواء روحانية ودراسة علمية.

وأكد الأزهري، أن تفاصيل ديكور وألوان برنامج "دولة التلاوة" لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت نتيجة دراسة علمية عميقة للألوان والأشكال لخلق أجواء روحانية وهادئة تريح عين المشاهد وتعرج بروحه إلى آفاق إيمانية. 

واختتم بالتأكيد على أن "الإبداع هو قدر المصريين"، وأن المهمة الحالية هي التفوق في كل ما يخدم كتاب الله ويبرز وجه مصر الحضاري.
 

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب

