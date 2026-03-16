قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: مشروعات اليوم ثمار سيجنيها أبناؤنا ونواصل دورنا في دعم القضايا العادلة
زيادة الحد الأدنى للأجور رسميا في منتصف مارس .. نواب : خطوة حاسمة لمواجهة آثار الأزمات العالمية
غدًا.. لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي تبحث طعن الأهلي والمغرب
الرئيس السيسي: بناء الجمهورية الجديدة يقوم على الجهد والعرق
الرئيس السيسي: التحديات التى تواجهنا تتطلب منا صبرا جميلا
جيش الإحتلال يعلن تدمير مركز فضائي عسكري في قلب طهران
الرئيس السيسي: مسابقة دولة التلاوة نجحت في جمع الأسرة المصرية
منى عبد الغني: مع كل خطوة بنخطيها على أرض المحروسة تحس إنك متحاوط بكلام ربنا
نص كلمة الرئيس السيسي باحتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر
دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يهنئ المصريين بليلة القدر
بيوجه ابنه يخلي باله من العربيات .. الأمن يكشف حقيقة فيديو صادم بالبحيرة
القارئ محمد كامل يحصد المركز الأول في «دولة التلاوة» ومليون جنيه وتسجيل المصحف كاملًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أسماء الفائزين بمسابقة «دولة التلاوة» بعد تكريم الرئيس السيسي

عبد الرحمن محمد

أسدل منذ قليل الستار عن مسابقة دولة التلاوة والتي تابعها الملايين من المشاهدين داخل مصر وخارجها ، وذلك بعد إعلان النتيجة خلال احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر منذ قليل ، واعقبه تكريم المتسابقين حيث كرّم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الفائزين في مسابقة «دولة التلاوة»، وذلك خلال احتفالية ليلة القدر التي أُقيمت منذ قليل في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور عدد من قيادات الدولة والعلماء وقيادات وزارة الأوقاف المصرية.

وشهدت الاحتفالية إعلان أسماء الفائزين في المسابقة التي تهدف إلى اكتشاف وتشجيع المواهب المتميزة في تلاوة القرآن الكريم وإبراز أصوات القراء الشباب.

أسماء الفائزين بمسابقة دولة التلاوة 

وجاءت نتائج مسابقة «دولة التلاوة» على النحو التالي:

  • فوز القارئ بلال سيف بالمركز الأول في فرع الترتيل.
  • فوز القارئ محمد كامل بالمركز الأول في فرع التجويد.
  • حصول المتسابق عمر علي على جائزة تصويت الجمهور.

وتأتي مسابقة «دولة التلاوة» في إطار جهود وزارة الأوقاف لدعم حفظة القرآن الكريم وتشجيع المتميزين في فنون التلاوة والتجويد، وإبراز نماذج مضيئة من القراء الشباب الذين يمثلون امتدادًا لمدرسة التلاوة المصرية العريقة.

ماهو برنامج دولة التلاوة 

شهد برنامج «دولة التلاوة» إقبالًا واسعًا من حفظة وقراء القرآن الكريم في مختلف محافظات مصر، حيث شارك أكثر من 14 ألف متسابق في اختبارات البرنامج الذي يُنظم بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بهدف اكتشاف الأصوات القرآنية المتميزة وإحياء مدرسة التلاوة المصرية العريقة.
ومرّ المتسابقون بعدة مراحل من التصفيات المتتالية، قبل أن يتم اختيار أفضل 32 موهبة للتنافس في الحلقات النهائية، وذلك تحت إشراف لجنة علمية متخصصة من وزارة الأوقاف برئاسة أسامة الأزهري وزير الأوقاف.
لجنة تحكيم من كبار العلماء والقراء
وضمت لجنة تحكيم البرنامج نخبة من أبرز المتخصصين في علوم القرآن والأصوات، من بينهم حسن عبد النبي وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، والدكتور طه عبد الوهاب خبير الأصوات والمقامات، إلى جانب الداعية الإسلامي مصطفى حسني، والقارئ طه النعماني.
كما شهد البرنامج مشاركة عدد من ضيوف الشرف البارزين، من بينهم مفتي الجمهورية نظير محمد عياد، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر علي جمعة، إضافة إلى القارئ أحمد نعينع، والقارئ عبد الفتاح الطاروطي، والشيخ جابر البغدادي، إلى جانب القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف، والقارئ المغربي عمر القزابري إمام مسجد الحسن الثاني.
جوائز مالية كبرى للفائزين
ويمنح البرنامج جوائز مالية تصل قيمتها الإجمالية إلى 3.5 مليون جنيه، حيث يحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، فضلًا عن تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما وبثه عبر قناة مصر قرآن كريم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

