القارئ محمد كامل يحصد المركز الأول في «دولة التلاوة» ومليون جنيه وتسجيل المصحف كاملًا

كرّم عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القارئ محمد كامل بعد فوزه بالمركز الأول في مسابقة “دولة التلاوة”، وذلك خلال احتفالية ليلة القدر التي تنظمها سنويًا وزارة الأوقاف المصرية.

وحصل الفائز على جائزة مالية قدرها مليون جنيه، إلى جانب منحه فرصة تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوته، تقديرًا لتميزه في تلاوة القرآن الكريم.

وعقب التكريم، وجّه محمد كامل الشكر للرئيس السيسي على رعايته وتكريمه لأهل القرآن، كما أعرب عن امتنانه للقائمين على برنامج “دولة التلاوة” لإتاحة الفرصة له لإبراز موهبته.

وخصّ بالشكر أسامة الأزهري وزير الأوقاف، على دعمه للمسابقة ورعايته لها، كما وجّه الشكر لأعضاء لجنة التحكيم الذين أنصفوه ومنحوه حقه كاملًا.

وأعرب القارئ محمد كامل عن سعادته الكبيرة بهذا الفوز، مؤكدًا أنه كان يثق في تحقيق المركز الأول بفضل الله، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة في مسيرته مع تلاوة القرآن الكريم والإنشاد الديني.

ويحظى الشيخ محمد كامل بمكانة خاصة بين أهالي قريته، لما يتمتع به من خُلق رفيع وصوت ندّي وتلاوة خاشعة، جعلته محل تقدير ومحبة من متابعيه داخل محافظة الشرقية وخارجها، مؤكدين أنه يمثل وجهًا مشرفًا لأبناء المحافظة وللقرى المصرية التي تزخر بالمواهب القرآنية.