دعاء ليلة ٢٧ رمضان ..ردده حتى طلوع الفجر لعلك تكون من العتقاء

دعاء ليلة ٢٧ رمضان

لم تبقَ إلا بضع ساعات وتشرق أنوار ليلة السابع والعشرين، تلك الليلة التي تحبس الأنفاس شوقاً وتتجه فيها القلوب إلى السماء، باحثةً عن دعاء ليلة القدر الذي قد يكون طوق النجاة وبوابة العبور نحو حياة جديدة.

نحن الآن في الدقائق الفاصلة قبل دخول ليلة 27 رمضان، التي اجتمعت فيها الآمال وتواترت فيها الروايات بأنها الموعد الأرجح لليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم، ليلةٌ لا تقاس بالثواني أو الساعات، بل هي عمرٌ مديد من العبادة والرحمة، فمن نال فضلها فقد نال خيري الدنيا والآخرة.

ليلة القدر ليست مجرد ذكرى عابرة، بل هي واقعٌ إيماني نعيشه الآن ونحن على أعتاب ليلة 27 رمضان ،قيمة هذه الليلة تكمن في قدرتها المذهلة على "تبديل الأقدار"، ففيها تُكتب الأرزاق، وتُمحى السيئات، ويُرفع شأن العباد عند رب العباد.

وكما أخبرنا القرآن الكريم في قوله تعالى: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ»، فإن العمل الصالح والدعاء في هذه الساعات القليلة القادمة يوازي عبادة أكثر من ثلاثة وثمانين عاماً.

لذا، فإن البحث المكثف عن دعاء ليلة القدر في هذه الأوقات يعكس وعي المسلم بقيمة اللحظة، ورغبته في أن يكون من تلك الفئة التي اختصها الله بالعتق من النيران في ليلةٍ تتنزل فيها الملائكة حتى تضيق بهم الأرض، ناشرين السلام والطمأنينة في قلوب الذاكرين حتى مطلع الفجر.

دعاء ليلة ٢٧ المأثور عن النبي

“اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني”

هذا الدعاء هو مفتاح الأمان وذروة الطلب، فإذا حلّ العفو الإلهي على العبد، تلاشت معه كل الهموم والأوجاع والديون ،وعليك ألا تكتفي بالدعاء لنفسك فحسب، بل اجعل ليلة السابع والعشرين فرصة للدعاء للأمة والوالدين والذرية، مع الإكثار من الصلاة والتهجد والصدقة الخفية، فربَّ ركعة في جوف ليلة 27 كانت سبباً في تغيير قدرك إلى الأجمل وتحويل حزنك إلى فرح لا ينقطع.



دعاء ليلة ٢٧ رمضان

مع اقتراب غروب شمس هذا اليوم المبارك، وبدء الساعات الأولى من ليلة السابع والعشرين من رمضان لعام 1447 هـ (2026 م)، نضع بين يديك مجموعة من الأدعية المأثورة والمستجابة بإذن الله، مرتبة لتلهج بها الألسن طمعاً في العتق من النيران ونيل بركة ليلة القدر:

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني.

اللهم ارزقنا قيام ليلة القدر، واكتب لنا فيها مغفرة ورحمة وعتقاً من النيران.

اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، وبركتها، ونورها، ورحمتها، وعتقها من النار.

اللهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين نظرت إليهم فغفرت لهم، ورضيت عنهم، وأكرمتهم بقبول حسن.

اللهم اعتق رقابنا من النار، واغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا، وما قدمنا وما أخرنا.



أدعية ليلة ٢٧ رمضان

اللهم اجعلني من المقبولين في ليلة القدر، واكتب لي فيها الرحمة والمغفرة والرضوان.

اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، ومن المقبولين الفائزين، ولا تجعلنا من المحرومين.

اللهم اجعل لنا في هذه الليلة المباركة أوفر الحظ والنصيب من كل خير تقسمه، ومن كل رزق تبسطه، ومن كل بلاء تصرفه.

اللهم اجعل لنا من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، ومن كل بلاء عافية.

أدعية الرزق وصلاح الأحوال في ليلة ٢٧

اللهم ارزقني رزقاً واسعاً مباركاً، وبارك لي في مالي وأهلي وصحتي.

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي.

اللهم ارحمني برحمتك الواسعة، واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعاً.

اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة.

أدعية الثبات وحسن الخاتمة

اللهم اهدني إلى سواء السبيل، وثبتني على دينك، وارزقني الاستقامة في حياتي.

اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله.

يا رب العالمين، عفوك ورضاك أرجو، فارحم ضعفي، وتجاوز عن سيئاتي.



هل ليلة القدر قاصرة على ليلة ٢٧؟

على الرغم من الخصوصية الكبيرة لليلة السابع والعشرين، إلا أن جمهور الفقهاء والعلماء يؤكدون أن ليلة القدر لم تُحدد بليلة واحدة قاطعة في كل عام، بل هي تنتقل بين الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان.

والسر في ذلك يكمن في الرغبة النبوية بأن يظل المسلم في حالة من العبادة المستمرة واليقظة الروحية طوال الأيام العشرة الأخيرة.

فمن الممكن أن تكون ليلة القدر في ليلة ٢١ أو ٢٣ أو ٢٥ أو ٢٩، إلا أن ليلة ٢٧ تظل هي "الأرجح" عند الكثيرين. لذا، فإن العاقل هو من يجتهد في ليلة ٢٧ باعتبارها فرصة ذهبية، ولكنه لا يغفل عن بقية الليالي، ليضمن يقيناً أنه قد أصاب ليلة القدر في إحدى هذه المحطات الإيمانية الكبرى، متبعاً قول النبي ﷺ: "تحرّوا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر".

دعاء ليلة القدر وادعية ليلة ٢٧ رمضان

اللهم أعتق رقابنا من النار، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأهلينا، واشف مرضانا، وفرج همومنا، واقض ديوننا، وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم اجعل هذه الليلة بداية خير لنا، واكتب لنا فيها القبول والرضا، ووفقنا لما تحب وترضى، واغفر لنا تقصيرنا، واجعلنا من الذين نالوا فضلك في هذه الليالي المباركة.

اللهم اغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، وتقبل منا صالح الأعمال، واجعلنا من عبادك الصالحين.

اللهم إن كانت هذه الليلة ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، فاجعل لنا فيها أوفر الحظ والنصيب من الخير والبركة، واكتب لنا فيها سعادة الدنيا والآخرة.

اللهم إن كانت هذه الليلة هي ليلة القدر، فاجعلها لنا ليلة خير وبركة ورحمة ومغفرة، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، واغفر لنا ولوالدينا وأهلنا وأحبابنا، واكتبنا فيها من المقبولين.

اللهم اجعلنا من الفائزين بفضل ليلة القدر، ومن الذين نالوا رحمتك ومغفرتك في هذا الشهر الكريم، وأعتق رقابنا من النار، وبلغنا هذه الليلة وأنت راض عنا.

اللهم املأ قلوبنا في هذه الليلة بالإيمان والتقوى، ووفقنا لقيامها واغتنام فضلها، واكتب لنا فيها الخير كله، وارزقنا من واسع فضلك ورحمتك.