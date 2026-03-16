قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

مواقيت الصلاة.. اعرف موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 16-3-2026

شيماء جمال

مواقيت الصلاة.. يبحث الكثير عن مولقيت الصلاة لأداء الصلاوات على وقتها حيث إنها أجب الأعمال إلى الله، كما يترقبون موعد أذالن المغرب للإفطار وأيضا لإحياء ليلة السابع والعشرين من رمضان، والتى قد تكون ليلة القدر، لذلك سنذكر فى السطور القادمة مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب فى عدد من المحافظات.

مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجْر    ٤:٣٧ ص
الشروق    ٦:٠٤ ص
صلاة الظُّهْر    ١٢:٠٤ م
صلاة العَصر    ٣:٢٩ م
صلاة المَغرب    ٦:٠٤ م
صلاة العِشاء    ٧:٢١ م
 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجْر    ٤:٤٢ ص
الشروق    ٦:٠٩ ص
صلاة الظُّهْر    ١٢:٠٩ م
صلاة العَصر    ٣:٣٤ م
صلاة المَغرب    ٦:٠٩ م
صلاة العِشاء    ٧:٢٧ م
 
مواقيت الصلاة فى الجيزة

صلاة الفجْر    ٤:٣٧ ص
الشروق    ٦:٠٤ ص
صلاة الظُّهْر    ١٢:٠٣ م
صلاة العَصر    ٣:٢٩ م
صلاة المَغرب    ٦:٠٤ م
صلاة العِشاء    ٧:٢١ م
 

مواقيت الصلاة فى أسوان

صلاة الفجْر    ٥:١١ ص
الشروق    ٦:٣٣ ص
صلاة الظُّهْر    ١٢:٣٣ م
صلاة العَصر    ٣:٥٨ م
صلاة المَغرب    ٦:٣٤ م
صلاة العِشاء    ٧:٤٧ م
 

كيفية إحياء ليلة القدر

-عليك أخذ قسط من الراحة بعد الظهر لتنشط ليلًا، وعدم الأكل كثيرًا حتى تستطيع القيام والطاعة، وعليك العزم على التوبة، والإكثار من الدعاء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، والإقبال على الله عز وجل بكل جوارحك، حتى يصفو عقلك وقلبك من كل شيء سوى الله عز وجل.

-كما عليك الابتعاد عن المشاحنة وطلب العفو عن كل مَن أخطأت في حقهم، والتركيز على "الكيفية"، فليس المهم أن تنهي 100 ركعة وقلبك ساهٍ لاهٍ، وعليك الإخلاص في الدعاء والقيام أهم من عدد الركعات التي يكون قلبك فيها مشغولًا بغير الله، وأيضًا ضرورة الحرص على الطهارة طوال هذه الليلة ما تيسر ذلك.

-كما عليك التيقن من إجابة دعائك فإن عدم اليقين باستجابة الدعاء قد يشكِّل حاجزًا، كن على يقين من أن الله سيستجيب دعاءك ويتقبل منك، والإلحاح والإصرار على الدعاء فإن الله عز وجل يحب العبد المُلِحُّ بالدعاء، واستغفر الله عز وجل من كل ذنب ارتكبته واسأله أن يعفو عنك، وأكثرْ من الاستغفار والصلاة على النبي وآله والترضي عن أصحابه، وأكثرْ من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ورددْ: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

-وعليك ايضا الإكثار من طلب العتق من النار، والدعاء بتيسير الرزق الحلال وإصلاح الحال، وأيضًا الدعاء بقول: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، والدعاء للزوج أو الزوجة بصلاح الحال وراحة النفس والبال

-وعلينا  الإكثار من الدعاء حال السجود لان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأطلْ سجودك وتضرعك لربك فإن النبي قال: «وظهورُكم ثقيلةٌ من أوزارِكم فخفِّفوها عنها بطولِ سجودِكم»: لا تضيع أي فرصة واحذر من التقصير لحظة فإن الرحمات والنفحات الربانية مفتوحة في هذه الليلة.

-ويستحب قراءة ما تيسر من القرآن، فإحياء ليلة القدر ممتد حتى مطلع الفجر، والملائكة في حال صعود وهبوط، وأنه لابد من شكر الله على أن وفقك لإحياء ليلة القدر وغيرك محروم من هذه النعمة، ولا تنسَ أن تتصدق في هذه الليلة بما تستطيع فالصدقة لها أجر عظيم».

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السفير عاطف سالم

اسعار السبائك الذهب

أسعار الدواجن

وائل جمعة

ترشيحاتنا

حدث في ٢٦ رمضان

حكم التحدث مع الله بالعامية

ملتقى الأزهر

بالصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

عبد السلام فاروق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

سيد الضبع

إبراهيم النجار

المزيد