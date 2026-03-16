الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

زكاة الفطر.. هل يجب إخراجها عن الجنين فى بطن أمه؟

شيماء جمال

هل نخرج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه؟ سؤال أوضحت حكمه الشرعة وزارة الأوقاف المصرية.

وقالت الأوقاف عبر موقعها الرسمي إن جمهور الفقهاء لا يوجبون زكاة الفطر عن الجنين، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وهي رواية عن أحمد، قال ابن المنذر:" كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار لا يوجب على الرجل ‌زكاة ‌الفطر ‌عن ‌الجنين في بطن أمه وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى أنها تجب عليه لأنه آدمي تصح الوصية له وبه ويرث فيدخل في عموم الأخبار"[ابن قدامة، الشرح الكبير على المقنع، ٢/٦٥٣ ].

وبينت أن ذلك هو المفتى به في الديار المصرية، فإذا ولد الطفل قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان أخرجت عنه زكاة الفطر، أما إذا غربت شمس آخر يوم من رمضان وهو في بطن أمه فلا يجب إخراجها عنه، وذهب الحنفية إلى أنه إذا ولد الجنين قبل طلوع فجر يوم العيد وجب إخراج زكاة الفطر عنه.

قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (٦/ ١٣٩): "لَا تَجِبُ فطرة الجنين لا علي أَبِيهِ وَلَا فِي مَالِهِ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا، وَلَوْ خَرَجَ بَعْضُهُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَبَعْضُهُ بَعْدَ غُرُوبِهَا لَيْلَةَ الْفِطْرِ لَمْ تَجِبْ فِطْرَتُهُ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْجَنِينِ مَا لَمْ يَكْمُلْ خُرُوجُهُ مُنْفَصِلًا، وَأَشَارَ ابْنُ الْمُنْذِرِ إلَى نَقْلِ الْإِجْمَاعِ عَلَى مَا ذَكَرْتُهُ فَقَالَ: كُلُّ منْ يُحْفَظُ عَنْهُ الْعِلْمُ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ لَا يُوجِبُ فِطْرَةً عَنْ الْجَنِينِ" اهـ.

وفى هذا السياق قالت دار الإفتاء المصرية إنه لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد فإن ولد وجبت.

هل نخرج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه زكاة الفطر الجنين الأوقاف زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه

