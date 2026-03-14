علي جمعة يكشف طريقة حساب الزكاة بالتفصيل

في حلقة جديدة من برنامجه "اعرف دينك" على قناة صدى البلد، كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، عن طريقة حساب الزكاة بدقة، موضحًا كيفية حسابها على النقود والأنعام، وذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية التي حافظت على نسب ثابتة رغم تغير العملات عبر العصور.

وأوضح جمعة أن الشريعة الإسلامية حددت نسبًا ثابتة لاحتساب الزكاة منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لكل 20 مثقالًا من الذهب نصف دينار (ما يعادل 85 جرامًا من الذهب) كنصاب للزكاة في النقود.

وأضاف أنه بالنسبة للدرهم، يتم تطبيق نفس النسبة، حيث لكل 20 درهمًا خمسة دراهم بنسبة 2.5%، وهي النسبة نفسها التي تطبق على الزكاة في الأنعام، حيث تؤخذ شاة واحدة من كل 40 غنمة، وهي نسبة ثابتة أيضًا.

وأشار جمعة إلى أن هذه النسب ظلت ثابتة حتى اليوم، رغم تغير العملات والأوزان عبر العصور. على سبيل المثال، في عهد محمد علي، كان الجنيه المصري يزن 8 جرامات، مع اختلاف طفيف لا يتجاوز 0.04 جرام عن الجنيه الإنجليزي.

كما قارن جمعة قيمة الذهب الحالي، حيث يقدر النص دينار بحوالي 14 ألف جنيه للغنم، بينما يصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 47 ألف جنيه، مما يعكس استمرارية النسب الشرعية رغم تباين أسعار المعادن.

وأكد جمعة أن هذه الطريقة الثابتة تهدف إلى ضمان العدالة الاقتصادية وتحقيق أهداف التكافل الاجتماعي التي دعا إليها الإسلام.