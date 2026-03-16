ليلة 27 ..هل هي ليلة القدر؟ | انتبه لهذه الحقائق

ليلة 27 .. اليوم وبالتحديد بعد أذان المغرب ، ومع غروب شمس يوم ٢٦ رمضان لعام ١٤٤٧ هـ الموافق ١٦ مارس لعام ٢٠٢٦ م، تتجه القلوب والحناجر إلى السماء تدعو الله وتتعلق بالأمل وتناجي الله عز وجل آملين في عفوه ومغفرته، نحن الآن على بُعد ساعات قليلة جداً من أذان المغرب، الذي سيعلن انطلاق ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك، وهي الليلة التي تحظى بمكانة خاصة جداً في قلوب المسلمين، حيث يزداد البحث والسؤال: هل هذه الليلة هي ليلة القدر التي وصفها الله عز وجل بأنها "خير من ألف شهر"؟ إنها اللحظات الحاسمة التي يستعد فيها المعتكفون في المساجد والذاكرون في بيوتهم لاستقبال ليلة قد يتغير فيها قدر الإنسان، وتُمحى فيها ذنوب العمر، وتتنزل فيها الملائكة بالسلام والرحمة حتى مطلع الفجر.



ليلة 27 ..أدلة العلماء على أنها ليلة القدر

لقد ذهب فريق كبير من أهل العلم والصحابة الكرام إلى القول بأن ليلة القدر هي ليلة السابع والعشرين من رمضان بشكل محدد وثابت.

ومن أقوى الأدلة التي يستند إليها أصحاب هذا الرأي هو ما ورد عن الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله عنه، الذي كان يحلف بالله يميناً لا يستثني فيه أن ليلة القدر هي ليلة ٢٧، وذلك بناءً على العلامات التي أخبر بها النبي ﷺ ورآها بنفسه لسنوات طوال.

كما أشار بعض المفسرين والعلماء إلى استنباطات رقمية من سورة القدر، حيث لاحظوا أن كلمة "هي" في قوله تعالى "سلام هي حتى مطلع الفجر" تقع في الترتيب السابع والعشرين من كلمات السورة، مما جعل القلوب تميل إلى تعظيم هذه الليلة والاجتهاد فيها فوق غيرها من الليالي، وهو ما يفسر الازدحام الشديد الذي تشهده المساجد في ليلة ٢٧ من كل عام.



هل ليلة القدر قاصرة على ليلة ٢٧؟

على الرغم من الخصوصية الكبيرة لليلة السابع والعشرين، إلا أن جمهور الفقهاء والعلماء يؤكدون أن ليلة القدر لم تُحدد بليلة واحدة قاطعة في كل عام، بل هي تنتقل بين الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان.

والسر في ذلك يكمن في الرغبة النبوية بأن يظل المسلم في حالة من العبادة المستمرة واليقظة الروحية طوال الأيام العشرة الأخيرة.

فمن الممكن أن تكون ليلة القدر في ليلة ٢١ أو ٢٣ أو ٢٥ أو ٢٩، إلا أن ليلة ٢٧ تظل هي "الأرجح" عند الكثيرين. لذا، فإن العاقل هو من يجتهد في ليلة ٢٧ باعتبارها فرصة ذهبية، ولكنه لا يغفل عن بقية الليالي، ليضمن يقيناً أنه قد أصاب ليلة القدر في إحدى هذه المحطات الإيمانية الكبرى، متبعاً قول النبي ﷺ: "تحرّوا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر".



أفضل الأعمال في ليلة ٢٧ ليلة القدر

بما أننا الآن في الساعات الأخيرة قبل دخول ليلة السابع والعشرين، فإن الاستعداد النفسي والبدني يجب أن يكتمل الآن، لأن إحياء هذه الليلة لا يكون بمجرد السهر، بل بالتركيز على صلب العبادة التي ترتقي بالروح.

ويأتي في مقدمة هذه الأعمال صلاة القيام والتهجد، حيث يقف العبد بين يدي ربه طويلاً يرجو رحمته ويخشى عذابه.

كما يُنصح بالإكثار من قراءة القرآن الكريم بتدبر، ومحاولة ختم أجزاء منه في هذه الليلة المباركة.

دعاء ليلة ٢٧

ولا ننسى "سيد الأدعية" في هذه الليلة وهو: "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني"، وهو الدعاء الذي أوصى به النبي ﷺ السيدة عائشة رضي الله عنها.

كما يجب على المسلم أن ينوع في طاعاته بين الصدقة، وصلة الرحم عبر الهاتف، والذكر المطلق، والاستغفار بالأسحار، ليكون نصيبه من الرحمة وافراً وشاملاً لكل أبواب الخير.



علامات ليلة القدر وصبيحة ليلة ٢٧ رمضان

يترقب المسلمون مع اقرتب نهاية ليلة ٢٧ مجموعة من العلامات الكونية والروحية التي قد تطمئن قلوبهم بأنهم أصابوا الليلة المباركة. فمن الناحية الروحية، يشعر المؤمن بسكينة وطمأنينة عجيبة تغمر قلبه، وهدوء يلف الكون من حوله.

أما من الناحية الكونية، فقد وصفها النبي ﷺ بأنها ليلة طلقة، لا حارة ولا باردة، تسكن فيها الرياح، ومن أشهر العلامات التي ينتظرها الناس في صباح يوم ٢٧ هي رؤية الشمس عند شروقها بيضاء نقية بلا شعاع قوي، تشبه القمر في ليلة البدر، وذلك نتيجة لكثرة عدد الملائكة الصاعدين إلى السماء بعد انقضاء الليلة، مما يحجب جزءاً من وهج الشمس. وهذه العلامات، وإن كانت تأتي بعد انقضاء الليلة، إلا أنها تعد بشرى للمؤمنين الذين اجتهدوا في القيام والطلب طوال ساعات الليل.





ادعية ليلة القدر

اللهم أعتق رقابنا من النار، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأهلينا، واشف مرضانا، وفرج همومنا، واقض ديوننا، وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم اجعل هذه الليلة بداية خير لنا، واكتب لنا فيها القبول والرضا، ووفقنا لما تحب وترضى، واغفر لنا تقصيرنا، واجعلنا من الذين نالوا فضلك في هذه الليالي المباركة.

اللهم اغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، وتقبل منا صالح الأعمال، واجعلنا من عبادك الصالحين.

اللهم إن كانت هذه الليلة ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، فاجعل لنا فيها أوفر الحظ والنصيب من الخير والبركة، واكتب لنا فيها سعادة الدنيا والآخرة.

اللهم إن كانت هذه الليلة هي ليلة القدر، فاجعلها لنا ليلة خير وبركة ورحمة ومغفرة، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، واغفر لنا ولوالدينا وأهلنا وأحبابنا، واكتبنا فيها من المقبولين.

اللهم اجعلنا من الفائزين بفضل ليلة القدر، ومن الذين نالوا رحمتك ومغفرتك في هذا الشهر الكريم، وأعتق رقابنا من النار، وبلغنا هذه الليلة وأنت راض عنا.

اللهم املأ قلوبنا في هذه الليلة بالإيمان والتقوى، ووفقنا لقيامها واغتنام فضلها، واكتب لنا فيها الخير كله، وارزقنا من واسع فضلك ورحمتك.

