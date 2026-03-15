أجواء مهيبة.. استعدادات متكاملة في المسجد الحرام لاستقبال المصلين ليلة 27 رمضان

شهدت ساحات المسجد الحرام استعدادات مكثفة وتنظيما متكاملا وذلك في أثناء التزامن مع ليلة 27 من رمضان، والتي يتوافد فيها ملايين المصلين والمعتمرين لإحياء الليلة المباركة، أملاً في إدراك فضل ليلة القدر.

استعدادات المسجد الحرام لاستقبال المصلين ليلة 27 رمضان

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة تهدف إلى تيسير أداء المناسك والعبادات داخل المسجد الحرام خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، في ظل الإقبال الكبير من المسلمين من مختلف أنحاء العالم لإحياء الليالي المباركة في رحاب بيت الله الحرام.

وشملت الاستعدادات تكثيف أعمال التنظيم داخل صحن الطواف والممرات المؤدية إلى الحرم، إلى جانب توزيع الفرق الميدانية لتنظيم الدخول والخروج ومنع التكدس، خاصة مع توقع زيادة أعداد الزائرين في هذه الليلة التي يحرص المسلمون على إحيائها بالقيام والدعاء وتلاوة القرآن.

كما جرى تعزيز الخدمات المقدمة للزوار، بما في ذلك أعمال النظافة والتعقيم، وتوفير كميات كبيرة من ماء زمزم، إضافة إلى تجهيز المصليات والساحات لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المصلين.