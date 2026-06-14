بحضور الأمين العام.. مستقبل وطن يناقش الأجندة التشريعية للمرحلة المقبلة

عقد حزب مستقبل وطن اجتماعا تنظيما هاما ، لمناقشة الأجندة التشريعية داخل مجلس النواب، وكذلك الاداء النيابي لنواب الحزب داخل اللجان النوعية، والجلسات العامة بالبرلمان.



جاء ذلك بحضور النائب أحمد عبد الجواد الأمين العام نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، ورؤساء اللجان النوعية المختلفة بالمجلس من اعضاء الحزب ونواب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب.

الأداء التشريعي لنواب الحزب

واستعرض الاجتماع الأداء التشريعي لنواب الحزب خلال الفترة الماضية، وهو ما ساهم فى خروج تشريعات ومشروعات قوانين تلبي احتياجات المواطنين.



كما تناول الاجتماع الموازانة العامة للدولة، للعام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، والمزمع مناقشتها الاسبوع الجاري، حيث تم الاستقرار على رؤية الحزب فيما يتعلق بالموازنة ، والتأكيد على ضرورة ان تلبي طموحات المواطنين وتخفيف الاعباء عن كاهلهم، وتماشيا مع سياسة الحكومة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.



وفى ختام الاجتماع تمت مناقشة الأجندة التشريعية للحزب خلال الفترة المقبلة وآليات تطوير الأداء التشريعي لنواب الحزب لتحقيق استراتيجية الحزب الهادفة للتخفيف عن كاهل المواطن ومساندة الدولة المصرية فى ظل الظروف الإقليمية الراهنة.