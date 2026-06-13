قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإيرانيون يعانون بين الإرهاق من الحرب والأزمات الاقتصادية المتفاقمة
بتوجيهات شيخ الأزهر.. إعادة توزيع درجات نقطتين بامتحاني النحو والفيزياء
وزير الصحة: بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمنيا
وزير خارجية أوزبكستان: مصر تحتل مكانة فريدة في تاريخ الحضارة الإنسانية
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أجواء شديدة الحرارة في هذه المناطق
ترامب: اتفاق وشيك مع إيران يمنع امتلاكها السلاح النووي ويفتح مضيق هرمز أمام الملاحة
سكر ودواجن.. خبر سار من التموين للمواطنين بشأن منظومة الدعم الجديدة
العربي الناصري: زيارات القادة الأفارقة لمصر تعكس عمق الدور المصري في القارة
محللون: تراجع قبضة إيران على مضيق هرمز مع وصول النفط الخليجي إلى الأسواق العالمية
العدادات الكودية وأزمة التأمينات وأعطال الـ ATM.. طلبات إحاطة أمام لجان البرلمان
ترامب: سندخل إيران ونستخرج الغبار النووي المدفون عميقاً في الوقت المناسب
هولندا تصطدم باليابان في افتتاح مشوارهما بكأس العالم 2026.. مواجهة نارية في مجموعة الموت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

العدادات الكودية وأزمة التأمينات وأعطال الـ ATM.. طلبات إحاطة أمام لجان البرلمان

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد الشعراوي

يشهد مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب حزب العدل داخل اللجان النوعية، حول بعض الملفات الهامة وفي مقدمتها العدادات الكودية، وأزمة التأمينات الاجتماعية، وأعطال ماكينات الصراف الآلي، إلى جانب ملفات التمويل الاستهلاكي والتمويل غير المصرفي.

مناقشة تداعيات إلغاء شرائح العدادات الكودية

وتنظر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، يوم الإثنين 15 يونيو، طلب الإحاطة المقدم من نواب حزب العدل علي خليفة، حسين هريدي، مروة بريص، وصافيناز طلعت، بشأن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للقرار الوزاري الخاص بإلغاء نظام الشرائح في احتساب استهلاك العدادات الكودية.

ويستهدف طلب الإحاطة الوقوف على الآثار التي ترتبت على القرار، خاصة فيما يتعلق بزيادة الأعباء المالية على المواطنين المستخدمين لهذا النوع من العدادات، ومدى انعكاس ذلك على فاتورة استهلاك الكهرباء.

أعطال ماكينات الصراف الآلي أمام اللجنة الاقتصادية

وفي لجنة الشؤون الاقتصادية، تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سحر عتمان بشأن تكرار الأعطال والاختناقات التي تشهدها ماكينات الصراف الآلي، خاصة خلال فترات الذروة والأعياد ومواسم صرف المرتبات والمعاشات.

رقابة برلمانية على قطاع التمويل الاستهلاكي

كما تناقش اللجنة الاقتصادية عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب علي خالد، حسام الخشت، ومحمد فؤاد، بشأن بعض الممارسات المرتبطة بقطاع التمويل الاستهلاكي والتمويل غير المصرفي.

أزمة التأمينات الاجتماعية تحت قبة البرلمان

وفي لجنة القوى العاملة، أُدرجت طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عبد المنعم إمام، محمد فؤاد، وحسين هريدي، بشأن تداعيات تعطل منظومة التأمينات الاجتماعية الجديدة، وما نتج عنها من تأخير في صرف وإنجاز الحقوق التأمينية للمواطنين.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة هذا الملف خلال اجتماعها المقرر عقده يوم الأربعاء 17 يونيو، بحضور اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

مجلس النواب البرلمان العدادات الكودية التأمينات الاجتماعية ماكينات الصراف الآلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

سعر الذهب عيار 21 الآن

1400 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الحاد من القمة

عنتر العبسي

العثور على جثة “سبايدر مان اليمن” بعد سقوطه في فوهة بركان

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ شهور.. أسعار الدواجن بالمزرعة تنخفض إلى 45 جنيها

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين .. طريقة الحصول على الكارت الموحد وخطوات استخراجه

سعد الصغير

أول حفل زفاف لـ سعد الصغير.. تصرف مفاجئ بعد أزمته مع الراقصة شمس

أسعار الذهب

مفاجأة بشأن أسعار الذهب الفترة المقبلة .. أين يتجه المعدن الأصفر؟

حيوان مفترس

رعب في إسرائيل.. حيوان مفترس يهاجم 9 أشخاص قرب بحيرة طبريا

ترشيحاتنا

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يصل إيبارشية أبوقرقاص في مستهل زيارته الرعوية

التحالف المصري للتعليم

القلا: الشراكة مع أكبر بنك مصري تمثل نقطة انطلاق جديدة لإنشاء أكثر من 100 مدرسة بالمحافظات

وزير الصحة

تمهيدا لتطبيق التأمين الشامل في المنيا ...وزير الصحة يتفقد مشروع مستشفى أبو قرقاص الجديد

بالصور

ناقوس خطر.. أحترس من تناول هذه الأنواع من الجبن تسبب الوفاة

مخاطر تناول الجبن المصنوع من اللبن الغير مبستر
مخاطر تناول الجبن المصنوع من اللبن الغير مبستر
مخاطر تناول الجبن المصنوع من اللبن الغير مبستر

بعد اكتشاف إضافته لعصير القصب.. طبيبة تكشف مخاطر ثاني أكسيد التيتانيوم وتطالب بحظرها

مادة خطرة في عصير القصب يجب حظرها
مادة خطرة في عصير القصب يجب حظرها
مادة خطرة في عصير القصب يجب حظرها

لطلاب الثانوية العامة.. احترس من ارتكاب هذه الأفعال بعد انتهاء الامتحان

القلق بعد الامتحان قد يؤثر على المواد المقبلة
القلق بعد الامتحان قد يؤثر على المواد المقبلة
القلق بعد الامتحان قد يؤثر على المواد المقبلة

زنقة الامتحانات .. ازاى تلم المنهج فى يوم واحد

المذاكرة
المذاكرة
المذاكرة

فيديو

بطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية

أزمات للحكام واعتراضات على الملاعب ومنتخبات تشكو الطقس.. سلسلة أزمات كأس العالم أمريكا 2026

خطورة عصير القصب

مغشوش.. حملة رقابية تكشف مفاجأة صادمة داخل محل عصير قصب

تطورات قضية إبستين

اتهامات جديدة تلاحق جيفري إبستين بعد سنوات من وفاته

حسين عموتة

مفاجأة في راتب حسين عموتة مع الأهلي.. الحقيقة بالأرقام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد