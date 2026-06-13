برلمانية: لجنة القوى العاملة بالنواب تناقش أوضاع حملة الماجستير والدكتوراه الثلاثاء المقبل

أعلنت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب إدراج طلب الإحاطة المقدم منها بشأن عدم تنفيذ القرار رقم 1974 لسنة 2021، الخاص بتشكيل لجنة وزارية لدراسة أوضاع حملة الماجستير والدكتوراه والاستفادة من مؤهلاتهم العلمية داخل الجهاز الإداري للدولة، ضمن جدول أعمال لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

وأوضحت الشريف، في تصريحات خاصة، أن الطلب من المقرر مناقشته خلال اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026 في إطار متابعة تنفيذ القرارات الصادرة المتعلقة بحملة الدراسات العليا.

الاستفادة من الكفاءات العلمية والخبرات

وأكدت أن مناقشة هذا الملف تمثل خطوة مهمة نحو الاستفادة من الكفاءات العلمية والخبرات البحثية التي يمتلكها حملة الماجستير والدكتوراه، بما يدعم تطوير الأداء داخل الجهاز الإداري للدولة ويسهم في تعظيم الاستفادة من الطاقات الوطنية المؤهلة.

وشددت على أهمية تفعيل القرارات الصادرة بشأن هذه الفئة وتحويلها إلى إجراءات عملية على أرض الواقع، بما يحقق الاستفادة المثلى من مؤهلاتهم العلمية ويعزز دورهم في خدمة خطط التنمية والتطوير.