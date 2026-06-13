برلماني: ما يحدث في غزة جريمة إنسانية.. ومصر تقود تحركًا تاريخيًا لوقف الحرب

أكد سعيد العماري، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء ، أن استمرار العدوان على قطاع غزة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من استهداف ممنهج وحصار وتجويع يمثل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي، ويكشف حجم العجز العالمي عن حماية المدنيين وإنفاذ قواعد القانون الدولي والإنساني.

وقال العماري، في تصريحات صحفية اليوم، إن المشهد المأساوي في غزة تجاوز حدود الأزمة الإنسانية التقليدية، وأصبح تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار الإقليمي، في ظل اتساع رقعة التوتر وتصاعد المخاطر التي تهدد منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وأشار إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتحمل مسؤولية تاريخية في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وتبذل جهودًا استثنائية على المستويات السياسية والدبلوماسية والإنسانية من أجل وقف نزيف الدم الفلسطيني، وفتح ممرات آمنة للمساعدات، ومنع محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو فرض أي حلول تنتقص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأوضح العماري أن الموقف المصري اتسم منذ اللحظة الأولى بالثبات والوضوح، حيث رفض بشكل قاطع مخططات التهجير القسري للفلسطينيين، وتمسك بحق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة، وهو ما يعكس الدور المصري المحوري في حماية الأمن القومي العربي والحفاظ على استقرار المنطقة.

وطالب العماري المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل من خلال عدة خطوات أساسية، تشمل الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وضمان التدفق الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين، وإطلاق خطة عاجلة لإعادة إعمار قطاع غزة، إلى جانب استئناف مسار سياسي جاد يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على أن استمرار الصمت الدولي تجاه معاناة المدنيين في غزة يهدد مصداقية المؤسسات الدولية ويزيد من حالة الاحتقان وعدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن تحقيق السلام العادل والشامل لن يكون ممكنًا إلا عبر إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية المشروعة.

وأوضح أن مصر ستظل الحصن العربي الداعم للقضية الفلسطينية، وأن مواقفها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني لم تتغير ولن تتغير، مشددًا على أن الأمن القومي المصري والعربي يرتبط ارتباطًا وثيقًا باستقرار الأراضي الفلسطينية وإنهاء معاناة شعبها.