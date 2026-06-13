بعد ضغوط إسرائيل.. الأونروا تُقيل 70 موظفًا في قطاع غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أنها أقالت 70 موظفًا في غزة "لتقليل المخاطر الأمنية على اللاجئين" وسط اتهامات إسرائيلية بأن العديد من موظفيها عناصر من حماس.

وفي بيان صدر يوم الخميس، قال كريستيان سوندرز، الرئيس المؤقت للأونروا، إن الإقالات "سارية المفعول فورًا" و"جاءت في إطار تقييم سلامة وأمن عمليات الأونروا في غزة".

ومع ذلك، لم يشر البيان إلى حماس، وذكر أن "إقالة الموظفين ليست جزءًا من إجراءات تأديبية، ولا تُعدّ بأي حال من الأحوال إقرارًا بالادعاءات الموجهة ضدهم".

وأضاف البيان: "طلبت الأونروا مرارًا من السلطات الإسرائيلية تقديم معلومات وأدلة تدعم الادعاءات الموجهة ضد موظفيها في غزة، لكنها لم تتلقَّ أي رد حتى الآن".

زعمت إسرائيل مرارًا وتكرارًا، وقدمت أدلة، على تورط موظفين في وكالة الأونروا بشكل فعلي في جماعات في قطاع غزة، ومشاركتهم في هجوم حماس لقطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.