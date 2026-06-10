قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سقوط صانع محتوي يُسجّل أغاني خادشة للحياء ويُروّج إلى تعاطي المخدرات
اندلاع أعمال عنف في «بلفاست» بأيرلندا الشمالية على خلفية حادث طعــن.. واعتقال مشتبه به
تدريبات استشفائية وبدنية للاعبي منتخب مصر بفندق الإقامة .. صور
الاتحاد السنغالي يكشف حقيقة فيديو تفتيش اللاعبين في المطار
بديل محمد صلاح .. صراع مُشتعل بين ليفربول ومانشستر سيتي على نجم الدوري الألماني
«إن شاء الله نحقق إنجازًا جديدًا».. المخرج محمد سامي يدعم منتخب مصر في كأس العالم 2026
عماد النحاس: لقب كأس عاصمة مصر هدية لجماهير بورسعيد
«فتوح» قيمته تصل لـ5 ملايين دولار.. أيمن يونس يكشف موقف الزمالك من بيع اللاعبين وأزمة القيد
فرج عامر يكشف مفاجأة عن عودة هذا اللاعب للأهلي
ماذا يحدث عند الوقوف أمام المرآة عاريًا؟ .. الأزهر: احذر 3 عيون
كيفية استخراج رخصة قيادة بالشروط الجديدة
من قائمة فيفا إلى الغياب .. القصة الكاملة لقرار أربك المونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفير الصومال يستقبل ممثل الأونروا ويؤكد دعم مقديشو للشعب الفلسطيني

لقاء السفير الصومالي وممثل الأونروا في مصر
لقاء السفير الصومالي وممثل الأونروا في مصر
الديب أبوعلي

استقبل السفير علي عبدي أواري، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بمقر السفارة في القاهرة، رولاند فريدريش، ممثل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بشأن القضايا الإنسانية، وفي مقدمتها دعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته.

وأكد السفير الصومالي خلال اللقاء موقف بلاده الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مشددًا على التزام الحكومة الصومالية بمساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الإنسانية التي يمر بها.

دعم الأونروا للاجئين الفلسطينيين 

وأشاد أواري بالدور الإنساني الذي تضطلع به وكالة الأونروا والخدمات الأساسية التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين، مثمنًا جهود العاملين فيها في إيصال المساعدات الإنسانية والتخفيف من معاناة المدنيين.

من جانبه، أعرب رولاند فريدريش عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مستعرضًا الجهود التي تبذلها الوكالة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى جانب التحديات المتزايدة التي تواجه عملها في ظل الظروف الراهنة، مؤكدًا أهمية استمرار الدعم الدولي للوفاء باحتياجات الفلسطينيين الإنسانية.

سفير الصومال بالقاهرة ممثل الأونروا الأونروا الصومال سفير الصومال السفير علي عبدي أواري جمهورية الصومال الفيدرالية جامعة الدول العربية رولاند فريدريش الأمم المتحدة السفير الصومالي وكالة الأونروا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا والزمالك

رفع إيقاف القيد | فيفا يعلن مفاجأة سارة في أزمة الزمالك

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. كم يصل سعر التذكرة؟

سعر الريال السعودي اليوم

يواصل الهبوط.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

منتخب إيران

في ذكرى عاشوراء.. طلب مثير من إيران لـ فيفا في مباراة مصر بالمونديال

مشغولات ذهبية

انهيار تاريخي.. أسعار الذهب تواصل النزيف وعيار 21 يتراجع بقوة

اسعار البيض اليوم

بعد انخفاض سعره.. أفضل طريقة لتخزين البيض فترة طويلة

"بيزنس الموت".. شكاوى من استغلال الأهالي بين ثلاجات المستشفيات وفتح المدافن

بيزنس الموت في مصر.. شبكة رسوم خفية للربح من أحزان الأسر

الطماطم

هبوط تاريخي في أسعار الطماطم.. والكيلو يسجل مفاجأة جديدة

ترشيحاتنا

صلاح محسن

صلاح محسن: الإصابة منعتني من التواجد مع منتخب مصر في كأس العالم 2026

جون تيري

جون تيري ينتقد توخيل بسبب استبعاد ماجواير ويشعل الجدل عن قائمة إنجلترا قبل المونديال

منتخب إنجلترا

زلزال يضرب معسكر إنجلترا قبل مواجهة كوستاريكا واستعدادات كأس العالم

بالصور

طريقة عمل شاي الكرك الأصلي في المنزل.. مشروب هندي بنكهة خليجية

طريقة عمل شاي الكرك
طريقة عمل شاي الكرك
طريقة عمل شاي الكرك

أمل جديد لمرضى السكتة الدماغية .. تقنية بسيطة تحسن حركة الذراع واليدين بعد الإصابة بسنوات

تحفيز الحبل الشوكي كهربائيًا يعيد جزءًا من القدرة الحركية للمصابين بالسكتة الدماغية
تحفيز الحبل الشوكي كهربائيًا يعيد جزءًا من القدرة الحركية للمصابين بالسكتة الدماغية
تحفيز الحبل الشوكي كهربائيًا يعيد جزءًا من القدرة الحركية للمصابين بالسكتة الدماغية

دراسة صادمة: السجائر الإلكترونية تغيّر الجينات المرتبطة بالأمراض المزمنة

تأثيرات بيولوجية خطيرة للتدخين الإلكتروني
تأثيرات بيولوجية خطيرة للتدخين الإلكتروني
تأثيرات بيولوجية خطيرة للتدخين الإلكتروني

نجوم وأبطال فيلم القصص في العرض الخاص.. صور

فيلم القصص
فيلم القصص
فيلم القصص

فيديو

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرجر؟

الأفضل اللحم أم الدجاج.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرجر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أقسى أنواع الفقد .. أن يبقى الشخص ويختفي الشعور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : السذاجة والإدارة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

المزيد