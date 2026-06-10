سفير الصومال يستقبل ممثل الأونروا ويؤكد دعم مقديشو للشعب الفلسطيني

استقبل السفير علي عبدي أواري، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بمقر السفارة في القاهرة، رولاند فريدريش، ممثل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بشأن القضايا الإنسانية، وفي مقدمتها دعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته.

وأكد السفير الصومالي خلال اللقاء موقف بلاده الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مشددًا على التزام الحكومة الصومالية بمساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الإنسانية التي يمر بها.

دعم الأونروا للاجئين الفلسطينيين

وأشاد أواري بالدور الإنساني الذي تضطلع به وكالة الأونروا والخدمات الأساسية التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين، مثمنًا جهود العاملين فيها في إيصال المساعدات الإنسانية والتخفيف من معاناة المدنيين.

من جانبه، أعرب رولاند فريدريش عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مستعرضًا الجهود التي تبذلها الوكالة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى جانب التحديات المتزايدة التي تواجه عملها في ظل الظروف الراهنة، مؤكدًا أهمية استمرار الدعم الدولي للوفاء باحتياجات الفلسطينيين الإنسانية.