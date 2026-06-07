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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"التعاون الخليجي" يؤكد دعمه لأمن واستقرار الصومال ووحدة أراضيه

"التعاون الخليجي" يؤكد دعمه لأمن واستقرار الصومال ووحدة أراضيه
"التعاون الخليجي" يؤكد دعمه لأمن واستقرار الصومال ووحدة أراضيه
أ ش أ

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي وقوف المجلس إلى جانب جمهورية الصومال الفيدرالية في كل ما من شأنه أن يدعم أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها .
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم / الأحد / في الرياض، بالسفير الصومالي لدى المملكة العربية السعودية، وفقا لما نقله بيان للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر موقعه الرسمي.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدة موضوعات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها استعراض العلاقات بين مجلس التعاون والصومال وسبل تنميتها وتوطيدها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى استعراض آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي جمهورية الصومال الفيدرالية السفير الصومالي لدى المملكة العربية السعودية مجلس التعاون لدول الخليج العربية

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